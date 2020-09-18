入境處反黑工行動拘29男女　4人持「行街紙」7人涉用假身份證

▲ 懷疑非法勞工在行動中被捕。（圖片由入境處提供）

入境處拘捕17名懷疑非法勞工及12名涉嫌聘用非法勞工的僱主，包括19男10女，年齡介乎27至65歲，其中4名男子持俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，另3男4女涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。

入境處特遣隊人員一連4日（9月14至17日）搜查了29個目標地點，包括停車場、護老院、食品工場、工業大廈、辦公室、回收場、餐廳、店舖及貨倉。被捕的懷疑非法勞工為10男7女，年齡介乎27至57歲，當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，3男4女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為9男3女，年齡介乎30至65歲。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆者同罪。



發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15五個月作基準。任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

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記者：陳曉瑩