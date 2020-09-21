【復課準備】逾4成ADHD兒童網課只有10分鐘專注力　醫生指學習環境轉變

▲ 行為發展學科專科醫生杜蘊瑜。(受訪者提供)

疫情下學生多以網上授課方式上課，但對於專注力失調及過度活躍症(ADHD)學童而言較難適應，復課在即亦有學校會採用「網課」形式，有調查發現疫情下，逾4成ADHD兒童上網課最長只有10分鐘專注力，醫生提醒家長ADHD的學童或會因無法適應新環境及上課模式轉變，導致情緒變得十分波動，認為學校要為有需要學童提供支援，並縮短網課時間。

港媽Carrie的女兒於小三時確診ADHD，經醫生安排藥物治療、心理輔導及藝術治療後情況漸穩定，不過最近的疫情下開學只能上網課，「每次上課很『騰雞』，感覺很陌生，常常欠交功課」，加上女兒今年剛升上中一，一時面對學校新環境及上課模式的轉變難以適應致情緒波動，「她會突然哭，亦會踢我」。

▲ Carrie（右）及其女兒。(受訪者提供)

她指，女兒的病情一直好像「心電圖的波浪一樣反覆」；又分享女兒曾告訴她網課感覺很單向，跟他人難以接觸，「很無聊」。此外，女兒曾在使用手機上課時，被她發現「其實在玩手機、玩筆」，故每當女兒上課時，她便「要望實」，「係間屋你眼望我眼」，母女間增添不少口角磨擦，更認為自己在網課下須一人分飾多角照顧女兒：

我覺得自己除了是家長，亦是技術支援、補習老師，好多角色都是我，好辛苦，人都癲，網課真的是一件很複雜的事情。

專注不足/過度活躍症（香港）協會於今年8月21至9月4日以網上問卷調查有關ADHD學童及家長在停課期間遇到的困難及挑戰，並收集了192名育有ADHD子女的家長回應。結果發現，因應疫情改為網上授課，有逾4成ADHD兒童只能維持最長10分鐘專注力，而利用「網課」容易令他們分心、把弄身旁文具、玩具等；9成家長更反映子女沒有專注上課，逾半欠交或遲交功課，甚至測驗成績倒退。

調查亦反映近8成家長指因子女上網課，自己精神健康受壓力，主因是與孩子在家無所事事、情緒及行為問題加劇等而影響個人情緒。另因為擔心疫情關係，有4成家長指子女未有如常覆診，且逾3成孩子在網課期間停止藥物或行為治療。

兒童體智及行為發展學科專科醫生杜蘊瑜指出，專注不足/過度活躍症一般有3大特徵，包括專注力不足、過度活躍和衝動的行為，通常在12歲之前發病，家長若發現子女與同齡學童有明顯差異，且不是於單一場合出現，即無論在家中、學校均有上述表現，並影響到學習、社交能力等，便應尋找專業人士為子女作評估。

她續指，ADHD 的病因與孩童腦內分泌物質失衡有關，需接受藥物治療及行為治療；疫下不少家長因擔心染疫而暫時到醫院覆診，惟私下停藥會對孩子控制病情造成影響，如變得脾氣暴躁，籲家長勿自行為子女停藥、轉藥，甚或不覆診；又提到疫情下令學校不同的學習安排變幻莫測，不停改變，令ADHD學生無所適從，「易進一步削弱他們原本已不足的專注力」。

被問到會否認為教育局應重新審視特殊學校未必適合使用網課模式，她指疫情下確實較難面授，「無辦法」，建議學校盡量為ADHD學童提供支援，包括縮短網課的時間等；又建議可與子女以小遊戲或設任務卡讓他們學習守規距。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴

