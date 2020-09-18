【WFH】在家工作生產力下降？摩根大通盼員工重回辦公室

▲ 近日美國摩根大通表示，WFH工作模式不利於年輕員工，更會影響工作效率，希望員工可返回辦公室工作。

新冠肺炎疫情改變工作常態，全球不少大科企都推行在家工作（Work From Home,WFH），甚至允許員工永久在家辦公。近日美國摩根大通卻表示，WFH工作模式不利於年輕員工，更會影響工作效率，希望員工可返回辦公室工作。

疫情持續擴散，美國大部分企業仍實行在家工作。不少員工表示，在家工作可以節省上班時間，甚至提升工作效率。但事實上，在家工作模式未必適合不同業務類型的企業，最近美國有企業表示擔心，在家工作會為企業文化帶來影響。

據外媒報道，摩根大通行政總裁謝美·戴文（Jamie Dimon）表示，發現公司員工在周一至周五的工作日，生產力有所下降。另外他亦擔心，員工在家工作減少面對面互動，在工作上缺乏良好溝通，並希望在未來數週內，員工可以重返辦公室工作。

美國投資銀行Keefe, Bruyette & Woods的分析師表示，早前有報告顯示，WFH工作方式會影響年輕員工的整體工作生產力和創意能力。摩根大通發言人表示，不只是年輕員工，大部分員工的生產力亦有下降。其發言人認為，年輕員工若長期不在辦公室工作，會錯過更多學習機會，未來影響工作表現。

據了解，最近摩根大通對高級銷售和交易員發出通知，要求他們在9月21日之前返回辦公室工作，同時亦鼓勵其他部門員工返回辦公室。

責任編輯：李寶如