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陳凱欣：對議席上訴被拒有心理準備但仍感失望　惟現非適當時候補選

政治 16:58 2020/09/18

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立法會議員陳凱欣。（林宇翔攝）

立法會議員陳凱欣早前被高等法院裁定非妥為當選，終審法院拒絕受理上訴，即時喪失議席。陳凱欣下午會見記者時形容，今次結果是不理想，亦有少許失望，但指早有心理準備。她認為，今次裁決的議席問題，並非自己任內有任何的錯失，強調這是2018年補選發生的問題，個人處於被動角色。

陳凱欣被裁定非妥為當選 申終院上訴許可被拒

早前區諾軒及范國威亦因同樣的情況喪失議席。陳凱欣認為，不論是自己或另外兩名前議員，都處於被動的狀態，「但有關裁決同時作對了肯定，就是選舉主任有什麼能力，以及有什麼權」，當局未來應檢討如何處理有關狀況，如何做到公平公正公開的裁決，強調「而家要檢討的我諗不會是陳凱欣」。

陳凱欣2018年循補選當選九龍西直選議席。（資料圖片）

她又感謝其支持者、立法會的同事、議員，以及所有批評者，表示自己由2018年11月當選至今，崗位上非常努力，已盡力完成職務，未來希望可以繼續在不同崗位上，協助本港應對疫情。

對於未來九龍西是否應再補選，或是否應重啟立法會選舉。陳凱欣就指，目前確診個案雖有所回落，但仍有多宗源頭不明個案，而各個大型場地亦已用作做檢測中心；強調香港目前應「疫情行先」，在面對的威脅未解決，疫苗未面世下，政府要想一想香港是否適合進行補選或大選。

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責任編輯：李淇

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