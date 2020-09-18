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【小鬼離世】黃鴻升解剖完成　檢察官初判死因疑為心血管問題

娛樂 17:18 2020/09/18

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經家屬同意黃鴻升解剖完成，檢察官初判死因疑為心血管問題。

台灣藝人小鬼黃鴻升前日（9月16日）於北投寓所猝逝，終年36歲，震驚台灣及香水。經黃鴻升的家屬同意下，檢察官於今日（9月18日）下午2時為小鬼的遺體進行解剖，結束程序後檢察官接受媒體訪問，指小鬼身上沒明顯外傷，初步判斷小鬼的死因是出自心血管問題。

小鬼黃鴻升於本月16日上午11時許，被父親發現他倒斃在北投的寓所，據悉當時他上身穿上白色T恤、下身赤裸，趴在地上的他口鼻滲血，被發現時已沒生命跡象。現場未有發現藥物及酒精，估計他是失足倒地失救致命。

為了調查小鬼的真正死因，經家屬同意下，檢察官在今日下午兩時許為小鬼的遺體進行解剖程序，直到約下午4時，檢察官王乙軒步出解剖中心接受媒體訪問。

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據悉黃爸爸為兒子選用這張照片作遺照。（網上圖片）

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王乙軒透露小鬼的身體上沒有明顯外傷，初步判斷是心血管問題導致猝逝，但詳細部份需留待法醫的鑑定報告作準，完成解剖程序後，遺體會發還家屬。小鬼的爸爸與妹妹黃婷婷亦有抵達現場。

小鬼過身的消息令整個台灣娛樂圈陷入悲傷，人緣極佳的他獲許多圈中好友表示不捨。於明日9月19日21日連續三日，小鬼的家人會為其舉行追思儀式，靈堂設置於台北龍巖會館A館301室，由早上十時至傍晚六時，開放予親友到場弔唁。

靈堂現場以白色玫瑰花、洋桔梗、繡球花以及乒乓菊佈置而成，據悉遺照是由黃爸爸親自挑選，是小鬼於2018年香港粉絲見面會的宣傳照，亦是黃爸爸最喜歡的照片。

撰文 : TOPick柴犬出動

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