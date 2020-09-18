【傷健共融】創意 x 科技 成就一場用心的對話

日常行街「打卡」、跟朋友傾訴或求助，對大部分人來說不過是小事一樁，但大家可曾想過，這些小事對視障和聽障人士來說，可能是遙不可及的夢？猶幸在創意與科技的幫助下，夢想與現實的距離變得愈來愈近。

攝影，可以讓我們把眼睛看到的景物轉化為影像，但對於無法以眼睛取景的視障人士來說，他們需要透過感官或他人的描述，才能捕捉想要的光影。

用「心眼」拍照 可以很美

「數年前，我們幾個創辦人在籌備斯里蘭卡義遊時，接觸到盲遊及盲攝，並發現視障朋友所拍攝相片原來很美，甚至有企業或消費者願意買來收藏紀念，於是啟發我們在2017年成立Sightfeeling（盲蹤踪）。」一段義遊經歷，令蔡蒨文（Fishing）與另外5名友人一同創立社企Sightfeeling，並透過與本港的視障攝影愛好者攜手推廣盲攝，讓視障人士的才華得以發揮，令更多人認識他們的故事。

視障人士原來也懂攝影？「這是大部分人接觸盲攝時的第一個反應！」Fishing解釋，視障人士無法以視覺取景，但卻能透過其他感官了解和欣賞世界，拍下一幅幅精彩的奇妙瞬間。

「例如早前我們曾與一班視障朋友到台北拍攝跨年倒數的煙火表演，但由於煙火數量不多，同行的12名成員中，只有一名視障朋友透過辨識聲音和硫磺味道，成功拍到煙火燦爛的一刻。」Fishing表示，健全人士透過參與盲遊和盲攝活動，能夠培育同理心，啟發他們通過不同的感官觀察事物，重新認識身邊的社區和世界。

「同時，活動亦讓視障人士能以第一身表達自己的視野，毋須再由他人『代言』。」Fishing補充，透過活動更讓大眾認識視障人士的能力——失去視力同樣可以勝任不同類型的工作。「有視障成員因為獲得傳媒的報道，而獲商界注意及得到新的工作，也有成員獲邀加入攝影行業，成功將興趣融入到工作。」

語音科技加持 重拾說話的力量

失去視力，我們可以依靠其他感官嘗試了解身邊事物，但假如失去聽覺和說話的能力，我們便只能依賴文字或身體動作表達想法。或者，大家在日常生活中也曾遇到有口難言的情況，但聽障人士卻每天經歷着這種遭遇。

「Pedius的意大利籍創辦人Lorenzo Di Ciaccio正因看到當地一則有關聽障人士在路上壞車但求助無門的新聞，啟發他研發手機應用程式Pedius。」Pedius總監（香港、澳門及台灣）屈紫薇（Fiona）表示，Pedius結合語音識別及語音合成技術，可以將文字和電話語音交替轉換，「除了令聽障人士毋須依賴他人就可表達自己的想法外，亦讓他們和健全人士能以彼此慣用及舒服的方式溝通。」

「由於聽障人士使用一般通訊軟件時只能以文字溝通，但對方如果不擅文字輸入，雙方溝通時自然感到不便。」Fiona透露，有本地聽障用戶分享個人經歷時提到，由於得到Pedius的支援，壞車時除了可自行聯絡車房求助外，更能與車房就維修費用「討價還價」。

「Pedius猶如讓聽障人士取回自己的力量。」Fiona表示，該應用程式除了賦予聽障人士與人溝通的力量，同時亦讓大眾了解他們的需要。「有部分企業採用了Pedius與他們的聽障客戶聯繫，而我們會為這些企業的客戶服務部門提供所需的培訓，過程中變相令企業及其客戶服務人員對聽障人士有更深入的認識。」因此，Pedius提供的不只是溝通的渠道，更為社會帶來深層的影響。

夥伴支持 攜手走過疫情

在疫情下，各行業均受到不同程度的影響，作為社企的Sightfeeling亦不能例外。因為盲遊和盲攝既是群體活動，亦要走到街上，故Fishing直言不少已規劃的活動因疫情而被迫取消。「我們原定於台灣舉行的相展亦無法舉行。」惟她透露，機構仍有透過網上會議軟件與一眾成員保持聯繫，交流彼此的攝影作品，即使相中景物只是家中環境，或上下班途中的景致。

「受疫情影響，雖然外出活動的機會大減，但卻未有阻礙傷健成員之間的交流。透過網上會議平台，大家更多了日常生活的分享，進一步加深彼此的了解。」儘管原定的計劃受阻，但Fishing表示，由於得到部分商業夥伴的支援，為Sightfeeling的發展打下良好基礎，故即使在疫情下亦能持續發展。「好像星展銀行除了給予我們贊助及所需的銀行服務外，還為我們提供不少初創所需的支援，例如有關市場推廣的培訓、與其他社企認識交流的機會等，啟發我們以創意克服挑戰。」

至於Pedius的業務雖受疫情的影響較輕，但因應大眾減少外出，如何確保聽障人士在日常生活上獲得所需的支援，Pedius便充分發揮其作用。「我們慶幸得到不少商業夥伴的支持，例如星展銀行便為聽障人士提供贊助，讓他們能免費使用程式，使更多聽障人士獲得支援。」Fiona說。

透過Sightfeeling和Pedius的故事可以發現，原來在繁忙的都會中，一些不起眼的小事，原來蘊藏着啟發性的改變和新的機遇，只要抱持着為社會帶來正能量的初心，將目光放遠，你也有能力成為別人的英雄，將夢想帶到現實。



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