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【體質大不同】氣虛易感冒可靠煲湯補氣　中醫推薦5款補氣湯水食療

健康 17:21 2020/09/18

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中醫推薦5款補氣湯水食療。

氣虛體質的人總覺得不夠氣，容易疲倦，人容易受到外邪而致感冒、肩頸關節痛等疾病。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍指出，氣虛體質的人可以選用補氣的食材來煲湯，通過食療的方法來補氣，並推薦5款常用的湯水食療。

黨參淮山雞湯

材料：

  • 鮮淮山 200 克
  • 黨參 20克
  • 雞 半隻
  • 乾香菇 20 克
  • 龍眼乾 10 粒
  • 生薑 3片

製法：

將雞肉、鮮淮山洗淨切塊。鍋內放少量油，翻炒雞肉、香菇與薑片至雞皮微變金黃，將雞塊、香菇放入燉鍋，加入約1500毫升水，加入鮮淮山、龍眼乾，大火煲滾後小火燉約2小時，加鹽調味，飲湯吃肉。

豬骨四神湯

材料：

  • 豬脊骨 2大塊
  • 薏米 30克
  • 蓮子 20克
  • 茯苓 12 克
  • 芡實 15 克
  • 黨參 15 克
  • 生薑 3片

製法：

首先將薏米、芡實、蓮子洗淨後浸泡30至60分鐘，將豬脊骨汆水後放入湯鍋，加涼水適量，大火煲滾後放入黨參、薏米、茯苓、芡實、蓮子及生薑，再次煲滾後改小火煲約1 小時，加鹽調味，飲湯食肉。

人參蓮肉湯

材料：

  • 生曬參片 10 克
  • 蓮子 15克
  • 冰糖 30克

製法：

將參片、蓮子洗淨放進燉盅內，加入適量水浸泡1小時，然後加入冰糖，隔水小火燉約1小時。

黃芪牛肉蔬菜湯

材料：

  • 牛肉 500克
  • 黃芪 30克
  • 番茄 2個
  • 綠色椰菜 1個
  • 馬鈴薯 1個
  • 生薑 5片

製法：

將牛肉切大塊，洗淨後汆水，番茄、馬鈴薯、椰菜洗淨切小塊，與牛肉、黃芪、生薑一同放入湯鍋，加水適量，以大火煲滾後轉小火煮40分鐘，加鹽調味，飲湯吃菜吃肉。

羊肉菠菜湯

材料：

  • 羊肉 200 克
  • 菠菜 80克
  • 生薑 3片
  • 蔥 適量

製法：

將羊肉切成薄片，菠菜切成小段。熱油鍋將蔥、生薑略炒一下，加水燒至微滾時，加入羊肉片，大火煲滾，加入菠菜段，加鹽調味即成。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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