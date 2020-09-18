【反黑路人甲】蔣家旻+賴慰玲霸氣爭遺體　高海寧哭求王浩信復活騷內心戲【有片】

▲ 《反黑路人甲》內的七女認屍戲引起熱議。

TVB劇《反黑路人甲》今晚（9月18日）大結局，昨晚（9月17日）《反黑路人甲》講細倫（王浩信飾）在汽車爆炸中身亡，7位女角：Madam（馮盈盈飾）、芷珊（湯怡飾）、明麗（高海寧飾）、水姐（蔣家旻飾）、蔣千霞（賴慰玲飾）、蔣千瑜（傅嘉莉飾）及蔣千惠（林宣妤飾）再次一齊同場。

其實被網民笑指應該改劇名為《王浩信的後宮》的《反黑路人甲》，自開播以來，劇中的王浩信一直艷福無邊，其飾演的細倫不只生有人爭，連死了都有人爭。今次7女同場，為了把遺體帶回家各有方法。

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▲ 七女同場再爭王浩信。（影片截圖）

7女爭遺體

7女當中，Madam（馮盈盈飾）先向眾人講出蔣世龍的真正身份是張世倫，之後交代名義上他仍是蔣家的人，所以希望由蔣家三姊妹蔣千霞（賴慰玲飾）、蔣千瑜（傅嘉莉飾）及蔣千惠（林宣妤飾）接走。

不過，水姐（蔣家旻飾）就指既然他並非真正的蔣家三少，遺體可由她代領辦理好身後事，之後明麗（高海寧飾）就搶著指自己是世龍公開的女朋友，遺體應由她處理。可是芷珊（湯怡飾）稱，其實誰處理都沒有問題。

Madam最後亦加入戰團，眾人亮出世龍寫下的欠單，為爭遺體而喋喋不休。

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此時，大小姐便看不過眼，並憤怒地建議指把三哥的屍體分作4份，讓她們4人都幫手搞身後事。

眾人便即時停止爭論，大小姐再聲明不論他是蔣世龍或是張世倫，蔣家都會為他辦好身後事，霸氣盡現。

賴慰玲蔣家旻演技出眾

其實7位女演員同場，可說是演演技大決鬥，二妹傅嘉莉及三妹林宣妤雖未有加入戰團，但仍在一旁交足戲，為三哥的死喊得極度傷心。

▲ 蔣家旻非常霸氣。（影片截圖）

而劇中4位喜歡蔣世龍的女演員中，湯怡的角色較柔弱，喊得很淒涼。馮盈盈及高海寧則為爭論得最為激烈，完全展現出她們的憤怒與傷心。而蔣家旻亦罕有地現出軟弱一面，為了心愛的男人而傷心落淚，但仍能以霸氣的態度搶屍體。

▲ 賴慰玲被讚演得好。（影片截圖）

不過，要數最有爆發力的一定是賴慰玲，三哥的死雖然令她很傷心，但卻全場戲都沒有流淚努力做回正經事，更有不少安慰湯怡的動作與表情。最後，她又霸氣開口圓場，解決紛爭，非常有大家姐的風範，亦被讚是7女中演得最好。

▲ 高海寧動人剖白。（影片截圖）

雖然高海寧在此場都有不少喊戲演出，但之後一場在電視節目中的剖白，她手持欠單哭求世龍復活令觀眾更為感動，不少人都大讚她的演技大有進步。