【幼稚園報名】2021/22學年10間熱門幼稚園報名須知　面試觀察幼兒禮貌認知及表達力

▲ 香港創價幼稚園是少數位於九龍塘名校區，而參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園。（陳永康攝）

幼稚園陸續於9月開始接受2021/22年度的K1入學申請，由於疫情關係，部分學校將面試改為提交影片，家長留意報名日期之餘，也須注意面試細節，為小朋友做好預備。TOPick整合了以下10間熱門幼稚園，包括報名日期、面試時間及詳情等，掌握更多報考幼稚園的資訊。

嘉諾撒聖心幼稚園

9月21日至28日接受網上報名，10月8日至10日繳交報名費及有關文件，並預定於11月6日至7日進行面試。不過鑑於疫情關係，校方稍後會以電郵通知有關面見安排及詳情，面見結果則於12月15日公布。

校方以幼兒面見表現為主要取錄之參考準則。如申請者符合以下條件，包括就近居住、兄姐正在該校就讀、父母或兄姊為該校畢業生、與辦學團體有相同宗教理念（天主教），可獲優先考慮。

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香港真光幼稚園（堅道）

報名表可於學校網頁下載，即日至9月26日到校遞交申請。校方約於10月中發信通知面見日期及時間，並於12月郵寄通知取錄結果。面試內容包括玩玩具，以小組形式與老師面見，小朋友可由一位家長陪同，全程以廣東話為主。

收生準則以面見當天表現為準，例如禮貌、守規、對事物的好奇心，還有家長認同學校教育理念及學習方式等。

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玫瑰崗幼稚園

網上預約報名日期為9月28日至10月13日，家長須於10月17日按選擇交表時段，親自到校遞交申請表及所需文件。面試將於11月7日舉行，確實時間會於10月17日遞交申請表時通知家長。家長將於面試後2至3星期內，收到有關電郵通知取錄結果。

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聖保祿幼稚園

位於銅鑼灣的聖保祿幼稚園屬港島區首屈一指的幼稚園，不少畢業的女生升讀聖保祿學校（小學部）。網上申請日期為9月21日至10月9日，校方未有公布面試日期及詳情，面試結果將於12月7日公布。

聖保祿幼稚園還有兩間姊妹學校，分別是同位於銅鑼灣的聖保祿幼兒園及大圍的天主教聖保祿幼兒園。聖保祿幼稚園是全日制學校，兩間姊妹校則是半日制。

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香港真光中學幼稚園

校方招收約132名K1新生，即日至10月9日接受網上申請，會見日期為12月5日。會見通知書將於11月13日前電郵，若家長於11月16日仍未收到會見通知書，可致電學校查詢。

學校以個別形式面見學生，並以廣東話為主，一位家長可陪伴在旁。收生準則包括以面見當天表現為準，例如禮貌、守規、對事物的好奇心、活動的投入及參與度等；家長認同學校教育理念及學習方式等。

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聖保羅堂幼稚園（北角）

即日至10月7日接受網上報名。入學申請不設上限，惟約見人數上限為1,000人，校方將以隨機的方式編排接見申請人，並於10月30日或之前以電郵通知獲接見的申請人。面試日期為11月的其中一個星期六，家長須陪同幼兒參與個別面見。取錄結果將於12月17日公布。

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根德園幼稚園

根德園幼稚園屬九龍塘歷史悠久的傳統學術型幼稚園，大部分畢業生都可考入一線直私小學，當中不乏入讀拔萃男書院附屬小學，而拔萃男書院校長鄭基恩也是根德園舊生。收生詳情將於9月21日在學校網站公布。

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香港創價幼稚園

創價幼稚園是少數位於九龍塘名校區，而參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園。10月1日至24日接受網上報名，面試將於11月14日、15日、21日及22日舉行。全部申請人均獲安排面見，由家長陪同一起參與。

如申請人的兄姊為該校現讀生，或父母為該校員工，則獲優先考慮。收生結果將於12月18日公布。

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宣道幼稚園

由即日至10月17日接受網上報名，10月31日前校方將以SMS通知，同時以電郵方式發出「面試接見證」予家長。面試將於11月19日及20日進行，家長須自行列印相關文件，於指定日期帶同幼兒到校和老師見面。

面試將以小組遊戲進行，家長可陪同孩子進行面試，以廣東話面試為主，過程約20分鐘。校方將於12月19日公布第一輪正取生名單，第二輪候補名單待2月處理。

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又一村學校

即日至10月31日接受郵寄申請，報名表可於學校網頁下載。有兄姊 / 父母曾就讀該校的申請人全部獲面見，其他申請者如人數眾多，將以電腦抽籤2,000人面見。

面試日期為11月6日，由兩位家長陪同幼兒出席，一位家長陪同幼兒面試，另一位家長參加家長會。老師以談話形式進行面試，會觀察幼兒專注力、表達、認知、社交、溝通及家長與幼兒關係。

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責任編輯︰駱秀玲