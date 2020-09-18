【口罩檢測】K Kwong檢測13款中港澳口罩　2款中童口罩表現優秀過濾率逾94%

▲ K Kwong檢測13款中港澳口罩。

雖然本港新冠肺炎疫情緩和，但口罩已成生活必需品。香港口罩及防疫用品協會日前再測試了市面13款口罩的過濾能力及壓力差，是次測試的口罩包括香港、澳門、中國製造的口罩。結果發現13款口罩均表現優秀。

K Kwong曾表示檢測所用的儀器為TSI 8130A，如做到MPPS（Most Penetrating Particle Size）80%，已等於BFE 90幾%；如做到MPPS 80%至90%，PFE起碼95%。

是次檢測13款口罩詳細檢測結果：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

結果顯示，13款口罩均表現理想，當中以澳匠Macau Artisan及都護之盾表現最佳，MPPS過濾率均99%或以上。不過，都護之盾的透氣度較差，達8.7，K Kwong直言好焗，籲冬天戴會較為合適。

本輪唯一一款MPPS過濾率低於90%為「Kizuna ASTM 3/Type IIR （China）」，過濾率為86.7%。

另外，是次檢測亦包括2款中童口罩，包括黃巴士Kids （ASTM 2）及曾獲消委會推薦的口罩品牌Protector （Junior），結果MPPS分別達94.3%及96.6%，表現優秀。但如比較透氣度，則以黃巴士更優秀，「啱跑來跑去嘅細路」。

▲ 13款口罩詳細檢測結果。(圖片來源：香港口罩及防疫設備協會)

首輪檢測結果：【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩 港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

第2輪檢測結果：【口罩檢測】K Kwong檢測25款中港台韓越製口罩 2款中國製口罩過濾率僅約35%【附完整名單】

第3輪檢測結果：【口罩檢測】K Kwong檢測18款中港台越德菲印口罩 一款口罩過濾率最低僅30%【附完整名單】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜