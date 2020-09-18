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梁君彥︰陳凱欣酬金問題　將沿用以往處理兩名前議員酬金做法

政治 17:30 2020/09/18

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梁君彥今出席由前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》。（尹櫻霖攝）

高等法院早前裁定立法會議員陳凱欣為非妥為當選，她其後提出上訴，終審法院今開庭拒絕其上訴許何。立法會主席梁君彥指，就陳凱欣酬金問題，將沿用過往處理兩名前立法會議員酬金的做法，稍後會與陳凱欣計算金額。

立法會港島區及新界東補選被取消提名資格的周庭及劉頴匡，早前提選舉呈請得直，議會陣區諾軒及新民主同盟范國威隨即喪失議員資格，兩人最終各獲發31萬特惠金，金額約為其酬金的15%。

梁君彥今出席由前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》。就陳凱欣上訴被拒，梁君彥稱「預料之內」，由於過往有兩名前立法會議員涉及類似判決，「我不會特別驚訝」。

另外，15名民主派議員將按民調決定是否未來一年在議會延任，梁君彥就他們的延任表示樂觀，又稱議會內若有多元聲音會更完美。

現時立法會有5席懸空，被問及當局會否在未來一年舉行補選，梁君彥指「要交由政府決定，自己不方便多言」。

被問及未來一年議會最大挑戰是甚麼，梁君彥認為是如何令議員回復初心，根據《議事規則》做事，例如下月復會首日，行政長官將在立法會宣讀新一份《施政報告》，雖然部分議員未必想聽取報告，但由於涉及未來一年政府施政方向及優先，希望議員給予特首機會履行憲制責任。

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記者︰尹櫻霖

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