【氹細路食生果】港孩吃水果諸多挑剔港媽無符　營養師教路：可從吃提子乾入手

▲ 註冊營養師周詠苑表示，孩子若對水果水果諸多挑剔，可嘗試讓孩子吃不添加糖的果乾，慢慢再吃新鮮水果。

彤彤今年9歲、體重96磅，由媽媽帶來進行減重。她的飲食記錄中，似乎甚少水果蹤影，我問她有否每天吃水果，她嘻嘻笑地說︰「偶爾會吃……」在旁的媽媽沒好氣地說︰「她對水果諸多挑剔，說蘋果太硬、香蕉太飽、車厘子有核，又嫌火龍果外形不討好，只較喜歡橙及士多啤梨；而且她從不主動吃水果，總要督促才肯吃。」

我提議她偶爾可吃提子乾︰「提子乾甜甜的，不用清洗亦不用吐核，方便攜帶，可作小食。」

彤彤媽媽有點驚訝︰「提子乾味道很甜，不擔心糖份高嗎？」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，提子乾的水份及維他命C含量雖不及新鮮提子，但其他如果糖、鐵質、抗氧化營養等並不遜色。（iStock圖片）

提子乾不含添加糖份

提子乾中的水份被抽走，果糖成分相對濃縮，味道因而顯得更甜，但它本身不含添加糖份；其水份及維他命C含量雖不及新鮮提子，但其他如果糖、鐵質、抗氧化營養等並不遜色；可於平日進食粟米片或乳酪時加入一湯匙提子乾，味道更豐富；除提子乾外，杏脯乾及西梅乾都是無添加糖的果乾選擇。

「我愛吃芒果乾！」彤彤興奮地說，但媽媽搶着說︰「不行！芒果乾太甜了！」她轉而問我︰「市面上經常可見一些凍乾水果脆片（freeze-dried fruit crisps），有很多不同口味選擇，如蘋果、士多啤梨、無花果、火龍果等，包裝看似健康，但我看營養標籤上的糖份，卻又不低……」

要細看營養標籤

營養標籤上的糖份，因同時包含水果本身的天然果糖，故數字不可能是零；我們應直接留意所列出的製造成分，假設一款士多啤梨乾片，成分只出現「士多啤梨」的話，即為無添加；若除水果名稱外，出現「糖」、「糖漿」或「玉米糖漿」等含糖字眼，即水果乾片有添加糖，亦不建議選擇含香料、色素、增味劑等添加成分。

▲ 周詠苑表示，選擇水果乾必須細看營養標籤，不要選擇有添加糖的，亦不建議選擇含香料、色素、增味劑等添加成分。杏脯乾也是不添加糖的好選擇之一。（iStock圖片）

「這些無添加水果乾片味道甜，而且質感較脆，不妨可以作為平日小食選擇，以代替糖果、朱古力、薯片等零食，相對較健康。」聽罷我解說後，彤彤拍手叫好，嚷着要媽媽稍後去買。

新鮮水果也不能忽視

「不過，水果乾片的維他命C含量不及新鮮水果，而且新鮮水果含豐富水份及纖維，可增加飽肚感，餐與餐之間進食水果，有效減低吃零食的慾望，幫助控制體重，故亦應多吃新鮮水果。」我再補充。

彤彤大聲說︰「知道！」

她媽媽無奈地搖搖頭，望着我說︰「別人說的她才聽，我們怎說也無用！還是要你多督促她了。

撰文：周詠苑（註冊營養師）