【自助餐中伏】酒店食Buffet「別搶第一輪」　前員工踢爆自助餐4大暗黑秘密

▲ 酒店自助餐有很多美食選擇，其實部分菜式是為了掩飾……

一家大細最愛去酒店食Buffet，總見到很多人抱著「唔執輸」的心態搶食。一名酒店前員工上節目踢爆，原來第一輪的食物多數有伏，而由於處理時間和省錢關係，一些熟食、飲料和醬汁等都暗藏秘密！

台灣綜藝節目《小明星大跟班》近日播出一集「出遊不可不知！飯店業秘密大揭露」，邀得多名從事酒店業的員工，分享業界鮮為人知的秘密。其中曾在餐飲部門廚房工作一年半的Allen爆料指，很多人食自助餐總是「爭第一」排隊取食物，其實第一輪有部分食物是「隔夜餸」。

不要搶在第一批去拿，因為前一天一定會剩下很多東西，好的東西不會丟掉，這些都會先冰起來，隔天用微波爐翻熱或再煎熟重出。

▲ 前酒店員工Allen踢爆自助餐的秘密，第一輪的部分食物其實是「隔夜餸」。（節目截圖）

第一輪食物多是「隔夜餸」

他建議，最好待2至3輪，約15分鐘後才去取食物，「可以先取飲料等待，補菜的時候是最好吃的。」

重口味海鮮菜式為掩飾腥味

其次，Allen指出，由於自助餐對食材的需求大，會一次過大量入貨囤積，但海鮮等食材放太久會失去鮮味，就要烹調成重口味的海鮮菜式，例如咖哩蟹、奶油焗龍蝦等去掩飾腥味。主持人點出，不少酒店都會將海鮮菜式的名字變得複雜，扮有噱頭，可能就是中伏位。

留意加了咖哩、辣味、豆瓣醬等醬味，還有東南亞風味等都是重口味，所以大家多選擇魚生、壽司和味道較淡的食物較好。

▲ Allen指第二三輪的食物才是最好吃。（節目截圖）

牛扒醬料只是用粉調製

第三，很多酒店自助餐都有提供牛扒區，但為了省時方便，附近的醬料都只是用粉調製，而非花時間熬。

自助果汁區混入隔夜果汁

最後一名曾擔任酒店櫃檯人員的受訪者補充，酒店的自助式果汁也有可能是隔夜果汁，餐廳會將前一日和即日的果汁混合，他建議可選擇飲咖啡，因咖啡一定是現磨的。

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責任編輯︰林綺玲