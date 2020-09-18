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【中秋水果陷阱】應節碌柚每個熱量近200卡　黃凱詩：一次淺嘗2瓣每日可吃2次

保健美顏 18:00 2020/09/18

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柚子屬高熱量水果，容易墮入致肥陷阱，每次限吃兩瓣好了。

逛完果欄，拿着一大袋水果回家，在屋苑大堂，跟鄰居張太遇上。

「收穫很豐富啊！」她說。

「中秋臨近，是多款水果當造的季節。」我說完，從購物袋拿出兩個綠寶石遞給她︰「給你試試，這個美國特產，是眾多布冧中最甜美的。」

「但這種水果甜度很高！不怕肥麼？」她雙手接過，問道。

綠寶石布冧是低卡水果之選

「當然，不宜多吃，畢竟攝取過多糖份，同樣會轉化成脂肪儲存體內。不過一個綠寶石，重約100克，熱量約有45卡左右，一天吃兩個還是可以的。」我邊詳細解說，邊從口袋裏拿出一大個泰國三角商標的金柚，說︰「這個也是甜美多汁的，你也試試看。小時候，每逢中秋，媽媽也會買一大個，然後，將果皮廢物利用，用來做中秋燈籠，然後一家人在公園席地而坐，一齊吃水果月餅，共聚天倫。」

張太笑着說︰「我也是這樣做燈籠給女兒的，因為我超愛金柚呢！但是，自從有脂肪肝，女兒勸我要減磅，說金柚很甜，已經多年沒吃了。」

金柚高熱量每次限吃兩瓣

「當然，若一口氣吃下一大個的話，熱量近200卡，等如一大碗飯的熱量，所以，我一般建議一次吃兩瓣便足夠，一天可以吃兩次。」我建議。

聽罷，她雀躍地說道︰「今天遇上你實在太好了，終於可以破戒了。」

「我愛晚上吃甜甜的水果，因為吃過甜食，會感到滿足，從而減少吃更致肥的零食，是晚間控制食慾不錯的好方法！」我微笑地說道。

撰文：黃凱詩（營養師）

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