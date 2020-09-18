【明星扮靚】李佳芯皮膚嫩滑無懼素顏示人　Ali分享佛系護膚法：重質不重量

▲ 李佳芯分享佛系護膚法。

入行10年的李佳芯（Ali），由模特兒到出書做文青女神，更摘下視后寶座。視后李佳芯向來無懼素顏示人，皮膚嫩滑的她獲冠以素顏女神的稱號，並大方分享佛系護膚法。

繼早前推出散文集《心之所往》後，Ali最近忙於新劇拍攝工作，首次挑戰智能機械人角色，她認為有一定難度。

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▲ 李佳芯向來無懼素顏示人。

李佳芯說：「今次首次飾演一個機械人，真係難度頗高極具挑戰性，因為沒有一個真實對象可以模仿，不過我都參考了很多關於機械人的劇集，去揣摩怎樣演繹好這個角色，希望更加神似，未來當然希望可以嘗試到更多不同角色，其實我最渴望有機會參與舞台劇演出。」

Ali閒時甚少逛街，她愛到戶外行山看海，洗滌心靈。雖然Ali喜歡與陽光玩遊戲，但她的皮膚依然保持嫩滑兼白裡透紅，更完全無懼素顏示人，因而被媒體及網民冠以「素顏女神」稱號。

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▲ 李佳芯被封為「素顏女神」。

原來李佳芯自有一套佛系保養秘訣：「佛系護膚不代表Hea，皮膚保養絕對是另一個終生事業。我護膚重質不重量，最緊要係簡單高效，當然，少不了媽媽的愛心湯水。」

Ali的皮膚屬於敏感性，護膚步驟貴精不貴多，故挑選產品及療程要求特別嚴謹。今次與醫學美容集團合作，Ali形容可謂是一拍即合：「這種膠原自生技術能夠真正喚醒肌底膠原BB自生，保證3年不老。以後我可以節省更多護膚時間和煩惱，將所有精力投入工作。」

▲ 李佳芯的皮膚嫩滑兼白裡透紅。

廣告拍攝當日，為配合大量CG特效，Ali更全程與空氣做戲，拗腰瞓身相當落力。被問到如何輕鬆駕馭演出，Ali表示最重要找對方法入戲，拍攝時跳出故有的框架，每個反應及表情均由心出發，令演出更順利，效果更好更自然。