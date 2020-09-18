▲ 柳俊江認曾與太太友衝突，對婚變未有直接承認或否認。

前TVB主播柳俊江今日（9月18日）被爆出在月初與太太的男友人在觀塘一間餐廳內發生互毆被捕，同時據報道指他與結婚10年、育有一對子女的太太雷康怡（Florence）已分居。對此，柳俊江在今日下午約6時，於個人社交平台發文交代事件，但對於婚變傳聞未有直接承認或否認。

【婚變疑雲】前主播柳俊江認曾與太太朋友衝突 柳爺公開道歉並稱：一場誤會

▲ 二人相戀17年、結婚十年。（instagram圖片）

柳俊江於社交平台公開發文寫道：

有關今日稍早傳媒關於本人的報導，我希望有一點回應及澄清：

上星期三晚發生的衝突，沿於一場誤會，本人深深為自己的行為致歉。並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。

柳太是一位好太太、好媽媽，一切問題出於本人的誤解，和毫無理據的衝動，這點必須要澄清。

請大家不要作沒有根據的猜測。

對於網絡上其他的流言蜚語，本人不欲作進一步回應。我會一如以往地，全心全意愛我的家人。

亦多謝各位朋友的關心，我們會如常生活。

▲ 二人戀愛始於大學時代。（instagram圖片）

柳俊江因爭鬥被捕

人稱「柳爺」的39歲傳媒人柳俊江，今日爆出於本月9日在觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕。

據悉，當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳，柳爺突然出現，並與該名25歲的無業男子發生爭執，繼而動武。

雙方出拳互毆，二人臉部及手部均有受傷，現場有人報警，警方到場後把柳俊江與該名25歲男子拘捕，雙方已獲保釋候查。

▲ 一對子女分別六歲和四歲。（instagram圖片）

柳俊江夫婦IG互相取消追蹤

柳俊江與太太於大學時期相處，柳爺在大學舞會上對Florence一見鍾情，主動上前向太太索取電話號碼，後來只取得對方的ICQ。

同樣就讀浸會大學的二人均居於屯門區，因為經常相約上下課結果成功得到美人芳心。

拍拖7年後，柳俊江某次到內地出差採訪，差點被大貨車迎面相撞，回港後決定要珍惜當下，馬上向太太求婚，於2010年步入禮堂，2014年誕下女兒Bella，兩年後再誕下兒子Winston。

夫婦過去多年經常以恩愛夫妻的形象示人，一家四口接下不少產品代言廣告，社交網站亦經常分享恩愛之道以及溫馨合照，回看二人的instagram，對上一次上載的合照已是今年2月14日情人節的慶祝照片。此外，夫婦兩已互相取消追蹤對方。