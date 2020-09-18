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駿洋邨一至三座尚餘1700準租戶等候入伙　約500準租戶申請其他屋邨

社會 18:15 2020/09/18

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駿洋邨一至三座尚餘1700準租戶等候入伙。（資料圖片）

早在疫情高峰時，政府徵用駿洋邨作檢疫用途，政府早前表示第一至第三座，估計至本年12月底，及估計最快可在明年第二季初讓準租戶開始陸續入伙。

據房委會最新文件顯示，截至今年9月10日，有約2,200名準租戶接受了預配駿洋邨第一至三座單位。當中約1,700名準租戶選擇等候入住該邨；其餘約500名準租戶申請其他屋邨單位。

另外，有約1,800名準租戶早前接受了預配駿洋邨第四及第五座單位。當中，有約140名準租戶已接受其他屋邨單位的編配、200名準租戶正要求另配其他屋邨單位、約1,600多個準租戶已於本年8月28日開始陸續辦理駿洋邨的入伙手續，預計於9月下旬大致完成。

由於現時駿洋邨第四及第五座空出少量單位可供編配，房屋署已按可供編配單位的類型和數量，以及駿洋邨第一至第三座準租戶公屋申請的相對優先次序，於8月31日邀請220個第一至第三座的準租戶，考慮入住駿洋邨第四及第五座。約60準租戶應邀提出了申請。

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責任編輯：陳梓蔚

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