黎智英等共15人涉組織非法集結 分4案明年開審

▲ 黎智英等共15人涉於去年組織多個非法集結，將分4案於明年2月開始審訊。(林宇翔攝)

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人，涉於去年反修例事件期間組織、參與以及煽惑他人參與集會，被控9罪分4案處理，案件今（18日）於區域法院再訊，梁國雄等4人擬不認罪，連同早前擬不認罪的黎智英等共10人，4案將分開按事發日期順序由同一名法官處理，控辯雙方將會先爭議本案控罪是否合憲。

4案共涉15名被告包括黎智英、李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、區諾軒、陳皓桓、楊森、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌及黃浩銘。

案件今於區域法院提訊，並移師至西九龍裁判法院處理。梁耀忠、吳文遠、梁國雄及蔡耀昌今向法庭表示擬不認罪，黎智英等共10人早前提訊時已表明將會不認罪，僅區諾軒1人擬認罪。

控辯雙方就案件的法律爭議是否一併處理作出陳詞，法官高勁修聽取陳詞後指，控方要求先一併處理4宗案件的共同法律爭辯，而辯方則要求案件分開處理，法官認為一併處理亦未必能達至有意義裁決，故將安排4案接連在同一法官席前審理，免除辯方大律師重複提出論點的程序。

辯方律師要求先處理去年8月18日發生的案件，然後順時序處理另外3宗案件，辯方律師解釋，該宗案件在事實裁斷方面最為簡單，加上由較資深的律師負責，對法庭亦有好處。法官最終將4案按事發日期順序由同一法官處理，先就控罪是否合憲作法律觀點的爭議。案件排期於下年2月16日開審，發生於去年8.18的首案審訊需時10天，另於1月5日進行審前覆核，而另外3宗案則暫定於4月7日，5月17日及8月19日開審。

各被告分別被控9罪分4案處理，控罪指他們涉組織、參與及煽惑他人參與於2019年8月18日、10月1日、10月20日舉行的集會；黎智英、楊森及李卓人另被控於同年8月31日參與未經批准集結。

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記者：林欣樂