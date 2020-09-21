【拍片攻略】專家分享拍攝升小面試短片10大貼士　消委會推介5款免費剪片App

▲ 疫情下，今年部分N班、幼稚園以至小學的面試改為拍片取代面談，家長需要為孩子拍片剪片。（李嘉杰攝）

受疫情影響，今年部分N班、幼稚園，以及有直資及私立小學的面試改為拍片自薦，取代傳統的面談。有家長不熟悉拍片剪片，TOPick找來副校長及攝影師分享注意事項，並參考消委會的資料，向家長推介一些免費手機剪片app。

家長找攝影師拍面試片

若果學校要求申請入學者遞交影片資料，大多都會在校網申請入學資料一欄提及，並會列明拍片的內容及時間限制等資料，有學校亦會教授如何上傳至YouTube，將有關影片連結遞交即可。

Luster Angle創辦人Pattor Chan從事婚攝為主，疫情下有家長向他查詢有關面試拍片，他開始提供拍攝面試短片服務，有替想報道N班、幼稚園及小一的小朋友拍攝影片。他指出一般N班、幼稚園申請需要家長一同上鏡，展示親子互動及由家長分享教育理念等。升小方面拍攝內容以小朋友為主，一般用中英自我介紹，朗讀圖書、展示才藝等，長由1.5分鐘至5分鐘不等。Pattor分享例子︰

有些很著重語言的表達能力，特別要求小朋友講故事大約50秒，中文、英文版本各一，接著有一些自選才藝表演。

▲ Luster Angle創辦人Pattor Chan，在疫情下為不少家長拍攝孩子入學面試片。（李嘉杰攝）

拍攝剪片10大貼士

1 手機收音︰手機基本可應付到，收音的距離不要太遠，建議範圍在一米內拍攝小朋友，聲線會清晰些。

2 固定手機︰最好有腳架或固定的位置托起手機來拍攝，盡量避免鏡頭太過搖晃，否則會分散了觀看影片者的注意力。

3 不要背光︰早上拍攝較好，最好不要背光，宜正光，又或少少側光都可以。

4 橫向拍攝︰手機拍攝注意方向要橫倒，有家長不為意習慣手勢打直拍影片，剪接時有機會因而需裁剪畫面。

5 場景準備︰選擇簡單的背景，場景可選有書櫃書枱，展現小朋友的閱讀習慣。如果子女曾經參加比賽，獎項獎盃亦可放出來。

6 衣著頭飾︰衣著宜素色，不要太鮮艷，建議穿有領衣服，予人整齊感覺，不要太花巧及卡通化；可以佩戴適量的頭飾，不建議太誇張款式，數量1個起2個止。此外，如報讀的學校跟所讀幼稚園有聯繫，可穿幼稚園校服拍攝。

▲ 小朋友拍片面試衣著宜素色，可穿有領衣服，予人感覺整齊得體。（李嘉杰攝）

7 自我介紹︰建議家長問小朋友真正的興趣，家長不要讓小朋友背稿，否則孩子讀出來不自然似背書，以及容易講得不順暢。

8 才藝內容︰比較多音樂樂器的表演，例如彈鋼琴、拉小提琴、吹笛等，朗誦都受歡迎。

9 時間分配︰如有1分鐘才藝表演時間，建議可展示2、3項才藝，動態及靜態宜皆有，運動如打羽毛球、打網球等，可考慮到戶外拍攝。

10 剪接效果︰不用加太多特效，不要剪得太散碎，否則會影響影片流暢度，或令觀看者覺得小朋友表現不自然。

消委會測試剪片App

父母在家中幫子女拍好片，然後就要後期剪片。之前消委會實測了市面上25款收費及免費剪片App，當中有7款免費手機應用程式，影片編輯功能媲美收費App。以下5款免費App的總評分皆不錯，大多數都獲3星（5星為滿分），家長可因應需要選用。

InShot Video Editor ︰圖片編輯功能齊備，最長影片長度沒限制，使用容易，可是免費版有水印，用家可考慮加錢升級就有剔除水印的功能。

▲ InShot Video Editor圖片編輯功能齊備，容易上手。

KineMaster Video Editor︰在Android系統獲得總分最高3.5分，iOS系統亦有，圖片編輯功能齊備，最長影片長度沒限制，可是免費版會添加水印標記。

▲ 在消委會測試中，KineMaster Video Editor在Android系統獲得總分最高3.5分。

Apple iMovie︰屬蘋果手機內置，只有iOS系統，支援4K解像度，最長影片長度沒限制，可是圖片編輯單一，只能縮放大小。

GoPro Quik︰有自動轉場及修剪功能，最長影片長度沒限制，瀏覽器介面顯示清楚，可是沒有音訊編輯功能，即未能加入各種配樂或音效。

QuVideo VivaVideo︰編輯畫面清楚易用，設有音量及變聲功能，功能表運作簡易，可是免費版有廣告，須收費才可移除。

王錦輝副校長︰小朋友表現出自信陽光一面

學校方面，TOPick找來香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學高級副校長暨小學部總監莊曉莉跟家長分享，王錦輝收到大約7000份小一入學申請，首輪面試改為拍片，莊曉莉指出藉短片面試是希望小朋友透過分享最喜歡做的事情，展現喜歡學習、有自信、勇於表現自己、樂於分享自己的想法感受與興趣，展現獨特的一面。她建議家長不需要過分催谷，平常心看待，校方主要看小朋友個人的表現，希望見到小朋友表現自然自信陽光的一面。

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記者︰顏紫燕、梁節儀

模特兒︰Cynthia & Maisie