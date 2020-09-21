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【超市大搜查】減肥都可以食穀物早餐　營養師推介6款較低卡穀物片

保健美顏 11:59 2020/09/21

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營養師推介6款較低卡穀物片。

穀物早餐香甜可口的滋味令人難以抵擋，但高糖高卡一直為人關注。不過正在減肥或控制體重的人，只要選對，其實也可食穀物片。澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）推介了6款卡路里較低的穀物片，每食用分量在130至150大卡。Rosanna指，加上一杯脫脂奶一起進食，熱量也不超過300大卡，已經是一個營養豐富的早餐。

點擊睇Rosanna推介6款較低卡穀物片：

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促進腸道蠕動預防便秘

Rosanna表示，穀物片含有碳水化合物，是身體主要能量來源。穀物類食物含有鐵質，可預防缺鐵性貧血；同時有維他命B雜，可提醒精力。而當中所含的膳食纖維，特別是非水溶性膳食纖維，可促進腸道蠕動，預防便秘。

有些穀物片還會額外添加維他命D、鈣、維他命C等，可補充人體對於不同微量營養素的需求，建議成年人每日進食3至8碗穀物類食物。

營養師教揀穀物片貼士

對於選擇穀物片，Rosanna有以下建議：

  • 留意糖分，每一百克少於5克為低糖
  • 留意成份表，如添加糖及糖排行靠前，代表所含比重越多。
  • 建議選擇不含太多添加糖的穀物片，或糖分主要來自水果會比較健康。
  • 有些穀物片的膳食纖維不高，可以揀每100克多於或等於6克膳食纖維的高纖穀物片。

Rosanna指，高纖食物可增加飽腹感及預防便秘，建議在進食高纖食物的同時，也要攝取足夠水份／流質食物，以預防便秘。另外，糖尿病患者要留意進食份量，盡量選低糖高纖維的穀物片，再配搭低脂或脫脂奶去降低一餐的升糖指數，建議進食前先向註冊營養師查詢。

---------

何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia

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責任編輯：陳昊淋

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