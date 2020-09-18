【英國升學】BNO移居放寬港人查詢英國公校增　陳思銘：應先為子女選校再置業

▲ 隨著BNO政策放寬，不少港人有意移民至英國，並帶同子女到英國升學。（iStock圖片）

英國政府早前宣布，英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其近親可於明年1月開始申請居留簽證，申請人連續居住「5+1」年，便可以申請入籍英國。不少持有BNO的家長希望子女入讀免費的英國公立學校，令英國升學及置業需求急升，惟有升學機構指出，因香港父母不熟悉英國的教育制度，容易陷入誤區，建議家長們應先為子女選擇合適的學校，才決定置業地點。

英識教育執行董事陳思銘表示，隨著英國降低持BNO港人居留的財政門檻，家長可以支付本地學生學費，

越來越多家長想申請公立學校，特別是成績好、資源多的⽂法學校。

其升學中心近月已接獲超過1,200宗有關公校的查詢，而私立學校的查詢亦高達2,000宗，查詢當地置業的數字更超過一半，預計下年至2022年將有英國升學移民潮。

港人不熟悉英國公校制度易入誤區

英國名校校長Mr. Benn Smith近日為香港家長提供報讀公立學校的專業諮詢服務，他表示，香港父母因不熟悉英國教育制度，不時陷入誤區，

英國公立學校會根據校網區及學生居住距離收生，但不少家長在諮詢升學前已購入物業，當中過半數家長為了讓⼦女入讀⼼儀學校，需要另外租屋以符合該校網，我認為這些錯誤完全是可以避免的。

▲ 陳思銘建議家長們先為子女選校再置業。（陳智良攝）

升學專家建議先選校再置業

陳思銘建議，先安頓子女在一家質素好，包住宿的公立學校，然後才物色居住的城市，

家長普遍對英國公立學校的學制認識不足，移居英國要找一個城市安居，又要為子女尋找公立學校，是難上加難。正確步驟應該是『先⼆後⼀』，即第⼆代選校優先，第⼀代居住地點其次。如果⽗⺟到埗後發現選擇的城市不合⼼⽔，或住了⼀年半載後，其他城市有親友召喚，或另有⼯作投資機會，⼦女⼜怎可隨便轉校？

英國難以隨便轉校

他續解釋，英國沒有隨便轉校的風氣，加上公立學校的質素參差不齊，勸喻家長選校時務必多加考慮。

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責任編輯：梁節儀