稱8.31遭警員打傷後腦索償 要求警方披露港鐵CCTV片段被拒

▲ 男子稱8.31遭警打傷後腦，早前入稟區域法院要求索償，要求警方披露港鐵閉路電視片段被拒。(資料圖片)

1名男子稱於去年8.31當晚在太子港鐵站車廂內遭警員用警棍打後腦，早前入稟向警方索償，並向法庭申請，要求警方披露港鐵公司閉路電視片段及任何相關警方文件，用作確認涉事警員身份。區域法院法官今（18日）頒下書面判詞拒絕申請，指申索人要求披露的文件範圍太廣，而申請人指稱襲擊事件發生在車廂內，惟港鐵車廂內沒有閉路電視，而訴訟仍未達披露文件階段；法官另批准警方查閱已取得與訴訟有關的片段。

申索人李家俊（音譯），答辯人為律政司，代表警務處處長。申索人指於去年8月31日晚在港鐵太子站的車廂內，遭人打後腦，申索人指他當時回頭看見1名警員揮舞警棍，惟他未能識別警員身份，遂申請要求港鐵公司披露閉路電視片段，以及任何相關警方文件，用作確認涉事警員身份。

法官今頒下書面判決指，申索人最初要求港鐵公司披露相關閉路電視片段，後來知悉警方曾通過搜查令取得當晚太子的片段，改為要求警方披露，惟申索人的傷亡訴訟仍未達披露文件階段，有關申請有偷步之嫌。

判詞續指，警方雖然取得片段，但亦只可用於刑事調查，除此以外的用途，警方仍須得到法庭命令，而督察梁美寶亦供稱，警方內部處理與本訴訟有關的人士並未接觸港鐵提供的片段。

判詞又指，港鐵車廂內沒有閉路電視，申請人要求披露的月台閉路電視片段則範圍太廣，而披露文件是訴訟雙方的責任，又指相信答辯人一方亦會向申索方披露與訴訟有關的文件，認為答辯人一方沒有任何原因去保留文件，識別出涉事警員亦對雙方皆有好處，惟梁督察亦指警方內部沒有發現相關文件。

最終法官駁回申索人的披露申請，但頒令答辯人一方可查看港鐵提供的閉路電視片段，用以辨識及披露任何與本次傷亡訴訟有關的片段。

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記者：王仁昌