社工陳虹秀等涉暴動續審   警員否認曾警棍毆男被告致額頭流血

▲ 社工陳虹秀等人涉暴動案續審，警員否認曾毆打一名男被告致受傷。(資料圖片)

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（18日）於區域法院續審。警員供稱，當晚在華寧大廈外截停其中1名男被告時，對方掙扎，他打了對方左肩兩下。辯方盤問時，指多名警員曾包圍該男被告，並向男被告頭部揮動警棍，致使其額頭流血，而警員為了隱瞞自己使用不恰當武力，虛構被告掙扎，警員否認說法。聆訊下周一（21日）續。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。龔另否認在公眾地方管有攻擊性武器。

控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

警員林健供稱，他案發時駐守水警總區第2梯隊第4隊，於案發當晚他沿軒尼詩道推進及驅散示威者，及後於分域街交界，看見約100名示威者聚集，他接獲指示後上前作出拘捕。

林續供稱，當時在華寧大廈外，1名頭上繫有灰頭巾的男子正往銅鑼灣方向逃跑，該男子正身處行人路上，他喊叫「警察！咪郁！」，但該男子沒有理會，他嘗試拉着男子背囊的手柄，但男子掙扎，他先打了男子左肩1下，而男子雙手擺動繼續掙扎，他便再打1下，其後和同事一起將男子制服在地上；辯方不爭議該男子即被告簡家康。

林續指，當時環境光線不足，他和同事將男子押到附近的花旗銀行外處理。控方其後播放1段網上直播片段，顯示案發時情況，惟片段其後顯示簡被帶到花旗銀行外後，一度有急救員到場協助，片段中又傳出有急救員要求「嗎啡」。

辯方盤問時，播放另一段網上直播片段，指片段中有多於1名防暴警員用警棍敲打1名示威人士，問及林對片中情況有否印象，以及林和隊員曾否包圍並用警棍敲打示威者。林供稱沒有印象，亦沒有留意隊員，又指不肯定片段中警員敲打的事物，亦不肯定自己在片中出現。

辯方問及林，當時制服簡後，簡是否一直在他視線範圍內。林同意。辯方續播放片段，指片中簡在花旗銀行外遭多名防暴警包圍，多名警員揮動警棍，問林當時是否在花旗銀行外制服簡，並且夥同隊員用警棍敲打簡的頭部。

林否認曾用警棍敲打簡的頭部，指自己打向簡的上臂，又再次指自己沒有留意其他隊員。辯方指完全不可信，林早前供稱與隊員一同制服簡，卻又聲稱沒有留意其他隊員。

辯方其後展示一系列截圖，指案發時簡曾遭6名防暴警包圍。林同意。辯方及後展示1張截圖，指圖中1名防暴警手持警棍及捉住簡。林指沒法從圖中認出自己，因為看不見正面。辯方反問，林是否拘捕簡的警員。林改稱，相信圖中警員是自己。

辯方其後又展示一張截圖，指出簡被警員制服並坐在地上，當時地上有一灘血跡，問及林血跡的來源。林供稱，「我唔清楚，係額頭流落黎」。辯方要求他澄清，是不清楚還是從額頭流出，林指不清楚。

辯方問及林有否問過簡為何有血，林表示沒有。辯方質疑是林打簡的額頭致其流血，所以林當時沒有問簡。林否認。辯方又質疑，林害怕自己使用了不恰當的武力，須負上責任，所以虛構簡曾掙扎逃走，林否認說法。聆訊下周一（21日）續。

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記者：王仁昌