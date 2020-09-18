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一名9歲男童及16歲女子進食花尾龍躉後疑中雪卡毒　出現噁心和口唇麻痺

社會 19:33 2020/09/18

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衞生署衞生防護中心今日（18日）正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（18日）正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人。個案涉及一名九歲男童及十六歲女子，他們於昨日（17日）在土瓜灣八度餐廳進食海魚「花尾龍躉」，約半小時至一個半小時後出現「雪卡毒」中毒的徵狀，包括噁心和口唇麻痺。

女病人同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，隨後需入院。兩名病人現時情況穩定；中心發言人表示署方已通知食物環境衞生署有關事件，調查仍在繼續。
　　 
當局指，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。
　　 
發言人說，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。
　　 
當局又提醒，要預防雪卡毒素中毒，市民應減少進食珊瑚魚；每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；一旦出現病徵，應及早治理；及應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

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責任編輯：洪芷晴

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