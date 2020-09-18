前北九龍裁判法院納入第六期活化　古蹟辦指反應踴躍料接數十宗申請

▲ 前北九龍裁判法院。(程志遠攝)

香港薩凡納藝術設計大學早前宣布於今年6月起停止營運香港分校，其由前北九龍裁判法院活化改建成的校舍被政府再接管，並將它納入第六期活化歷史建築伙伴計劃內，邀請非牟利機構遞交活化建議。發展局今（18日）舉行參觀活動，文物保育專員辦事處項目經理 (文物保育)陳偉建表示，計劃反應踴躍，預料會收到數十宗申請，建議用途包括研究及藝術發展等，「歡迎民間智慧提供合適用途」。

古物古蹟辦事處文物主任(古物古蹟)冼穎君講解，前北九龍裁判法院在2009年被評為二級歷史建築，屬簡約古典建築風格，講究對稱比例設計，當中內含藍色凹凸坑紋瓷磚及鳶尾花圖案裝飾等特色設計。大樓內，二樓中央大堂極具氣派，連接着4個法庭，其中一個法庭獲原汁原味保留，設有當年犯人及法官上庭的專屬樓梯等，具有歷史價值。

▲ 發展局前北九龍裁判法院傳媒參觀 / 左至右)古物古蹟辦事處技術及顧問組建築師(古物古蹟)陳海韻、古物古蹟辦事處技術及顧問組文物主任(古物古蹟)冼穎君、文物專員辦事處保育經理 (文物保育) 陳偉健、文物專員辦事處 建築師 (文物保育)黄瑩 (程志遠攝)

不過，薩凡納大學將其中一個法庭改裝成室內攝影棚，遮蓋了原有的兩層的玻璃窗，古蹟辦技術及顧問組建築師（古物古蹟）陳海韻稱希望接手的申請者可恢復原狀；而原警車車房前往羈留室的走廊，大學加建廁所及房間，古蹟辦認為未能反映建築原來用途，希望新申請人能夠修復。

位於九龍深水埗大埔道292號的前北九龍裁判法院於1960年建成，樓高7層，設有4個裁判法庭、1個兒童法庭。法院於2005年初關閉，至2008年成為第一期活化計劃的項目，2010年9月活化成薩凡納藝術設計大學，至今年6月1日起停止營運。政府其後接管該幢歷史建築，納入第六期活化歷史建築伙伴計劃中。

文物保育專員辦事處項目經理(文物保育)陳偉建稱，建議用途包括研究及藝術發展等，不一定要作設計學院，期望申請機構自行發揮。申請者於首階段毋須遞交圖則，只需提供營運概念，租約形式為3年加3年，如經營者有意續租，且於租約期間表現良好，機構可繼續營運該建築物。

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記者：蘇文軒