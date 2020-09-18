何君堯發起KOL聯署改革司法制度　女大狀開腔反對

律師會前會長、立法會議員何君堯近年活躍於社交網站，經常與一班「建制派KOL」拍片點評時事。他們近日更稱，因多宗反修例案件獲判無罪或輕判，要發起全民聯署改革司法制度。不過，有關做法引來同陣營的法律界人士批評，去年7月1日曾聯署譴責示威者破壞立法會的大律師麥慶歡，表明對有關行動感擔憂，不認為以政治運動方式，能達成良性司法改革的目標。



身為大律師的麥慶歡表示，香港司法獨立制度來之不易，是「一國兩制」的重要組成部分，應共同維護和堅守，她認同司法制度確有改善空間，但絕不能用政治運動方式，將問題無限擴展和放大。

對於何君堯等人於聯署單張上寫，反修例示威至今，多宗案件判無罪或輕判，無法對社會起到阻嚇作用，等於變相直接鼓勵犯罪。麥慶歡認為，社會要理性對待法官的判決，不應將司法機構當磨心，若當事人對裁決不滿可提出上訴，但不宜由政治人物以發動社會運動方式，向司法機構施壓。

她擔心，這種施壓方式風行，對司法機構作激烈的情緒投射，香港會進一步失去理性對話，重新出發的空間，亦希望社會能客觀理性地看待司法機構的運作，政府亦要提供經費保障，支持司法機構加大網路等法律科技應用，提高辦案效率。

麥慶歡在今年立法會選舉未宣布押後前，曾報名參選角逐法律界功能組別議席，挑戰現任議員公民黨郭榮鏗。對於社會近年立場分明，麥慶歡就曾表明自己為無黨派、不屬於任何政治顏色，但反對暴力。