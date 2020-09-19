【開心速遞】《愛回家》頭皮首度在單元擔正 吳卓衡為演出浴戲3星期減16磅【有片】

▲ 《愛．回家之開心速遞》「頭皮」吳卓衡十分專業。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（9月18日）播出的第1002集以「頭皮治頭皮」為主題，島大學生頭皮（吳卓衡飾）首度在《愛．回家之開心速遞》的單元內擔正。

雖然只是《開心速遞》內一集單元的主角，專業的吳卓衡十分認真，他接受TOPick訪問表示為以最佳狀態演當中出浴戲，進行地獄式訓練，於3星期內減掉16磅。不過，吳卓衡也因而甩掉五份一頭髮及營養不良，幸現已逐漸恢復健康，吳卓衡的演員道德簡直爆燈。

▲ 沒有頭皮的頭皮（吳卓衡飾）。（TVB截圖）

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吳卓衡與黎燕珊首合作

「頭皮」吳卓衡表示很感觸：「等了600集後終於願望成真，很享受、有滿足感，自己做足功課、盡力演出。有粉絲反映有頭皮與沒有頭皮時有個反差，有頭皮時如𡃁仔般，沒有頭皮則如二世祖般很乞人憎，這也是我想塑造出來的效果。」

頭皮的媽媽（黎燕珊飾）首次登場，吳卓衡說：「很久之前已認識珊姐（黎燕珊），她很照顧我，這是我們首次合作，大家都合作得很開心，她遇到我時也會叫我阿仔，而我則叫她阿媽，很溫馨。」

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▲ 吳卓衡為出浴戲準備十足。（受訪者提供）

頭皮終擔正

吳卓衡十分緊張這次演出，「由我在兩年前入劇組開始，夢想就在1002集中實現，夢想終於成真時，我盡了最大的努力，也用了一種極端的方法。」

劇中的頭皮有兩場出浴戲，吳卓衡得悉後便以地獄式訓練迎接，「因為每一方面都想把握做到最好，有多少時間便放多少，這樣才對得住期待這集的觀眾。」

並續指：「那數星期將自己的社交生活都放在一邊，先努力在頭皮這集。過程中，我花了1個月時間參照成為健美先生的方法去減肥。」

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▲ 吳卓衡改變了飲食習慣。（受訪者提供）

吳卓衡接受地獄式訓練

他改掉日常的飲食習慣：「完全戒掉所有澱粉質和調味料，只吃菜和雞胸肉，以白灼的方式烹調，沒有吃任何牛肉和豬肉，間中會因為太dry面吃三文魚。每天灌6公升水，每隔十分鐘便去一次廁所，但臨拍攝前的36小時則完全不喝水。」

他每天做3至4小時運動：「每天睡6小時便會餓醒，然後空着肚不吃不喝落街跑步約1小時，袋着葡萄糖作救命藥。早晚都會做Cardio，一般會於晚上跑10km，一日復一日。」

▲ 吳卓衡勤做運動。（受訪者提供）

吳卓衡健康轉差

吳卓衡坦言這種極端的減肥方式很傷身：「我甩掉了約五份之一的頭髮，每次洗澡後整個浴缸也是頭髮，很恐怖。其實會擔心的，營養師不建議我這樣做，並指有很多副作用及叫我停止。」

他又謂：「但因為已開始了，所以我很不聽話地繼續地獄式訓練。不過因為得悉自己缺鐵及維他命，因而也有進食Supplement和葡萄糖。」

▲ 周嘉洛、林浩文、羅永健、焦浩軒、吳偉豪（左起）。（TVB截圖）

過程中，吳卓衡意識到身體出現各種問題，「皮膚也明顯變差了，脫水會令外貌變得奇怪。極端的餐單會令自己營養不良，幸好化妝同事很好，密密地為我補妝。」

不過，他覺得為藝術而犧牲是值得的，「很多演員也是這樣，他們甚至用生命來演戲。其實黎耀祥拍《殺手》、張家輝拍《激戰》等也用了這些方法。」

▲ 頭皮（吳卓衡飾）再次有頭皮。（TVB截圖）

極端的減肥方法令吳卓衡的身體變差了：「拍畢後因營養不良，現時已努力谷肥自己，都會Keep住身型，不過需要補充更多營養。」

他續指：「獲得了經驗，得悉這方法其實是不適合自己，下次不會再用這種方法，因為很傷身體，也不建議任何人去嘗試。拍完這集後，餐單變回正常，逐漸恢復健康。受到這次影響，吃得比以前更清淡，不過會吃得均衡一點。」

熱愛演戲的吳卓衡很投入每次演出：「不知不覺間，頭皮成為了我生命中不可或缺的一部分，融入在我的生活內。每當收到好評和鼓勵時，便覺得自己的努力是沒有白費。」

記者：梁樂欣