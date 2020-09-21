【傑出醫護】3次流產40歲婦終懷孕胎兒27周時橫膈膜穿洞　威爾斯婦產科團隊施宮內手術力保胎兒順利出世

▲ 該名嬰兒在31周早產，健康成長，至今已一歲。

懷孕可能是不少女性的心願，育有自己的愛情結晶，一直非易事，對於本身有慣性流產的婦女來說，可說是期待奇蹟出現，為母則強，一名經歷3次流產，至4旬高齡懷孕的孕婦，一心只盼胎兒健康成長，可是胎兒到了27周時被診斷出橫膈膜穿洞，以至內臟上移，壓著心肺，即使成功出生亦恐夭折，幸獲中大婦產科團隊的努力，為該名孕婦施以宮內手術，力保胎兒，雖然在31周早產，但已健康生長，至今已一歲大。威爾斯親王醫院婦產科名譽顧問醫生梁德楊接受TOPick訪問時說，因為有一個信念，令他們沒有放棄，「只要胎兒父母不放棄，我們便會竭盡所能，與他們同行」。

梁德楊解釋指，該名高齡孕婦的胎兒不幸患上「先天性橫膈膜疝氣」，即分隔胸腔及腹部的橫膈膜穿洞，以至腹內器官湧上肺部令其不能生長，故威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組為胎兒於27周時進行近年引入的「胎兒鏡氣管閉塞術」，即將球囊經胎兒口部及喉嚨放進只有其數毫米的氣管，讓肺部得以膨脹發育；後來胎兒雖在31周早產，但在團隊取出球囊後不但能呼吸暢順，其橫膈膜亦成功被外科醫生修補。

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然而，不是所有患胎都能幸運存活，梁憶述，曾經一名胎兒因無法排尿而導致膀胱膨脹，團隊需為其放置導管排尿，手術雖成功但導管卻終日移位，結果每隔數天團隊便要為胎兒扶正導管，可惜嬰兒出生後仍不幸離世。作為母胎的同行者，梁坦言團隊同樣難過，但仍獲該名太太心存感激，因知道自己已盡了母親的責任，而醫護亦已盡力給予寶寶最大的生存機會。

▲ 威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組為患上「先天性橫膈膜疝氣」的胎兒，於27周時進行近年引入的「胎兒鏡氣管閉塞術」，至今寶寶已一歲多。（陳永康攝）

與其他專科醫生最大分別，也許是母胎醫學組的手術床上，躺著的永遠不只一條生命，偶爾會帶來「救與捨」的兩難，例如懷上雙胞胎的孕婦，被發現其中一名胎兒或心臟拒絕跳動、發育不良，如失頭顱、失心臟，而有機會令餘下胎兒出現急性失血引致死亡、或有嚴重的腦損傷，此時準父母便要作出是否要減胎的決定。梁德楊解釋指：

這個艱難決定不但父母要做，我們要落手做都不容易，始終我們都是醫生，不是想殺生命，而是要救生命，但又要衡量，若什麼都不做，後果可能是兩個（胎兒）都沒有，本著兩害取其輕心態來過自己那關。

團隊成員之一的副顧問醫生謝穎婷則指：

作為專業團隊，我們要做的就是向每對夫婦作出分析，讓他們慢慢消化接受，及一直給予最大支持。

「噗噗⋯噗噗⋯」黑漆漆的超聲波影像雖把胎兒映照得撲朔迷離，但紮實的心跳聲彷彿在告訴準媽媽「我在」；「再見了，爸爸媽媽真的很不捨得你⋯」這是一位患癌孕婦在無可奈可下中止懷孕時，對肚內胎兒說的話，團隊資深護師梁淑嫺緩緩說道，即使面臨分離，至少有好好的道別對親人來說也是極其重要，

從來沒想過用超聲波也可治癒媽媽的心，也是這份工作的意義。

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經歷完不好的結果，要盡快重拾心情面對另一對夫婦，哭完再將正能量給回大家。

對這份工作充滿熱誠的謝穎婷，因深深體會到生命得來不易，「當不幸出現異常時，很希望跟父母一起不要放棄，令胎兒能正常地出生。 」 謝續指，母胎醫學組的最大使命就是：

重視每個生命，即使他仍未出生。

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記者：鄧凱文