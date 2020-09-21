【非常醫生】主刀母胎手術醫生至少需培訓10年　梁德楊：冀年輕醫生接捧留守醫管局

▲ 梁德揚指本港每年有逾5萬嬰誕生，平均每年約60名胎兒不幸出現發育異常。（陳永康攝）

威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組一行15人，包括10名醫生及5名助產士，主力為全港每年約60名被診斷出發育異常的胎兒進行風險極高的宮內手術，今年獲醫管局頒發傑出團隊獎，團隊領隊兼該院婦產科名譽顧問醫生梁德楊形容，獎項是為母親獻敬意。

本港每年有逾5萬嬰誕生，平均每年約60名胎兒不幸出現發育異常，即約千分一機會；威院婦產科胎兒醫學組過去10年已完成逾600宗相關手術，如胎兒鏡激光血管凝固術，以治療雙胞胎常見的雙胎輸血症、因胎兒貧血而作的宮內輸血術、處理胎兒肺積水的胎兒胸腔引流術，及該院近年獨有引入的胎兒鏡氣管閉塞術，和胎兒鏡脊柱裂產前閉合手術等。

梁德楊解釋指，由於胎兒體積細小，血管更只有約1至2亳米，故手術難度往往十分高，如處理胎兒肺積水的胎兒胸腔引流術，「施針時若有少少手震便會移位，或不慎刺穿胎兒心臟而令其死亡」。至於一名醫科生至要主刀如複雜手術需培訓多少時間？梁指，醫科生畢業後除了要有6年婦產專科培訓，加上3年母胎醫學訓練才能學會其基本功，而要主刀手術則需再深造3至5年，即合共逾10年。

而據香港婦產科學會登記，梁指本港約有70多個母胎醫學醫生，惟大部分選擇到私家醫院，主要負責篩查診斷，至遇上有問題的孕婦便要轉介至威院，「做到的好有限」。團隊成員之一的副顧問醫生謝穎婷坦言，「團隊人手一直都不夠，更經常由早上7時上班工作至夜晚10時至11時」。

梁德楊笑言，自己終有一日會退休，而培訓一名母胎醫學醫生需時甚長，冀有年輕醫生可接捧，將經驗累積後能留守醫管局，做到「薪火相傳」。謝穎婷亦指，母胎醫學雖要為別人家庭、行業委身，但得到的遠遠比付出多。

與其他專科醫生最大分別，也許是母胎醫學組的手術床上，躺著的永遠不只一條生命，偶爾會帶來「救與捨」的兩難，例如懷上雙胞胎的孕婦，被發現其中一名胎兒或心臟拒絕跳動、發育不良，如失頭顱、失心臟，而有機會令餘下胎兒出現急性失血引致死亡、或有嚴重的腦損傷，此時準父母便要作出是否要減胎的決定。梁德楊解釋指：

這個艱難決定不但父母要做，我們要落手做都不容易，始終我們都是醫生，不是想殺生命，而是要救生命，但又要衡量，若什麼都不做，後果可能是兩個（胎兒）都沒有，本著兩害取其輕心態來過自己那關。

團隊成員之一的副顧問醫生謝穎婷則指作為專業團隊，要做的就是向每對夫婦作出分析，讓他們慢慢消化接受，及一直給予最大支持。

「噗噗⋯噗噗⋯」黑漆漆的超聲波影像雖把胎兒映照得撲朔迷離，但紮實的心跳聲彷彿在告訴準媽媽「我在」；「再見了，爸爸媽媽真的很不捨得你⋯」這是一位患癌孕婦在無可奈可下中止懷孕時，對肚內胎兒說的話，團隊資深護師梁淑嫺緩緩說道，即使面臨分離，至少有好好的道別對親人來說也是極其重要，

從來沒想過用超聲波也可治癒媽媽的心，也是這份工作的意義。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文