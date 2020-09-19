【新冠肺炎】消息：本港今日新增約14宗確診個案　累計個案料破5千宗

▲ 消息指本港今日新增約14宗確診個案，累計個案料破5千宗。

新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（19日）新增約14宗確診個案，累計個案料破5千宗，確診數字再度反彈。

昨日（18日）新增3宗確診個案，當中1宗屬輸入個案，患者由英國抵港，其餘2宗為本地感染，全部與早前個案相關，截至昨日本港個案累計4,997宗（包括4,996宗確診個案和一宗疑似個案），詳情即看：【下一頁】

政府昨日公布6大防疫措施，預料第四波疫情會在冬天出現，或比第三波疫情更嚴峻，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳梓蔚