【稚狗何辜】狗狗全身打石膏被遺棄致失明骨折 動物義工心痛：10年來從未見過

▲ 小狗全身被裹上石膏被遺棄。

寵物可以不愛，但不要傷害！北京有動物義工日前救回一隻被遺棄的3個月大狗狗，狗狗獲救時身被塗上石膏、快粘粉等建築物料，獸醫為小狗清理，可惜牠已經失明及全身多處骨折，性命危在旦夕。救助小狗的義工稱從事救助動物10年，但從未見過如此惡劣行為，狠批遺棄小狗的人「根本是謀殺！」當地警方已經受理案件。

綜合內地傳媒報道，事發於9月14日，蘇姓動物義工路經北京清河毛紡路一處天橋上，發現一個寫上「領養小狗」的紙箱，打開箱子卻只見只有一個包裝袋，細心觀察才見到袋內裝有一隻小狗，惟牠身體被灰白色奇怪物質封着，全身僵硬不能動彈。蘇女原本只是以為有人惡作劇，將麵粉塗在小狗身上，她其後將小狗送到獸醫診所，結果獸醫卻指小狗身上的不是麵粉，而是石膏及快粘粉等建築物料，估計是有人惡意塗在小狗身上，甚至連眼睛都被波及。

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獸醫細心地幫小狗清理完身體的石膏後，發現牠是一隻啡色毛髮的小狗，再用棉花棒慢慢清走滲入眼睛內的石膏，惟牠的眼睛已難以掙開，眼睛的視網膜被毀，相信無法康復，只能躺在籠子裡休養。獸醫其後更進行了身體檢查後，估計被虐的小狗只有3個月大，身上有不少外傷，腳掌也有兩處骨折，後腿亦無法站立。

蘇女斥責，自己從事救助動物的工作已10年，見過各種惡劣虐待動物的事，「但是這樣的事情還是第一次」。而大量網民見到相片後也痛斥施虐者「禽獸不如」、「不愛狗，但能不能別傷害牠」、「看着就心痛」。

責任編輯：王明芳