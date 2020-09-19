【大帥哥】張衞健初出道獨力養家入不敷支　不忿創作被剪找高層理論獲益良多

▲ 張衞健憶年青時的奮鬥往事。

近年甚少在香港幕前演出的張衞健（Dicky），到江美儀與電視劇製作人楊紹鴻合作主持的香港電台節目《一起走過》任嘉賓，分享入行初期遇到的辛酸。張衞健並透露曾想過要轉行開的士。期間又提起當年在TVB與高層曾勵珍理論，最後獲益良多的往事。

張衞健多年來予觀眾鬼馬幽默、機靈活潑的形象，歸功於其深入民心的經典成名作《老友鬼鬼》、《西遊記》、《少年英雄方世玉》等。1996年，他憑藉《西遊記》孫悟空一角，令事業攀上高峰。

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▲ Dicky接受香港電台訪問。（發相）

在節目內，Dicky盡訴風光背後的段段辛酸，他自17歲起已獨力肩負養家的重任，同時亦要支付胞弟到海外升學的費用，坦言投身娛樂圈初期，經常入不敷支，難忘曾多次在電視台職員餐廳賒借度日：「當年衰到我連每日去飯堂食豉椒牛河都無錢，日日去飯堂老闆面前扮無帶銀包。」

終於一日Dicky被老闆揭穿，老闆對他說於電視台飯堂內日日見盡演員，着他不要在其面前「做戲」，更謂除了Dicky從不給人賒賬，因為相信他有天定能還款，所以請他以後乾脆賒賬，而他亦守諾日後會將欠款歸還。

▲ Dicky上一套在香港的演出作品已是《大帥哥》。（《大帥哥》劇照）

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Dicky又感激好友吳國敬在他窮困時施以援手，雖然阿敬當年只有一千元，但仍願意將五百元，即半副身家，借給他。

張衞健又憶述當年其演藝事業絕非一帆風順，曾擔綱男主角的多齣電視劇均無緣播出，直至獲電視劇《老友鬼鬼》監製張乾文的支持，熱愛演戲和參與創作的Dicky從收到分集故事的劇本起，幾乎每日致電與監製獻計。

▲ 張衞健與取眾分享辛酸往事。（經濟日報圖片）

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雖然起初偶有被拒，但溝通久了，雙方建立起信任，及後Dicky更與編審一起參與構思自己的場口，於劇本中加入自己的幽默創意。江美儀直指Dicky當年在大台相當大膽。

Dicky即自爆，試過因為創作大部份片段被剪走，而直闖無綫高層曾勵珍的辦公室理論。事緣珍姐為平衡及尊重其他製作部門的意見而作出此舉，奪門而入的Dicky當場被珍姐訓示：「唔係敲門就要見你」，更着他應先與秘書預約。

▲ Dicky生鬼形象深入民心。（《大帥哥》劇照）

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最終珍姐仍「畀面」Dicky，讓他在其面前演戲一次，Dicky笑言當年珍姐應該是「欣賞」自己，但在尊重其他部門同事的決定下，唯允許Dicky以配音後製的方法作補救。

珍姐還向他拋下一句令他行走演藝圈終生受用的說話：「你可能演男主角的作品不多，但你應該開始要意識到任何一個創作人，特別係男主角，如果自己有創作的話，你就有一個社會責任，你任何一句說話講出去、任何一個動作做出去，都會對好多人有影響。」

▲ Dicky曾經考慮過轉行開的士。（經濟日報圖片）

Dicky又透露當年於公幹下榻的酒店梳妝枱創作劇本時，與老友吳國敬盡訴心事，指如果部演出還是不行，我轉行去揸的士。當時他在電視圈已發展十年，同時亦要維持生計，如仍未做出成就，就無謂再浪費青春。

及後Dicky終憑首次擔綱演出的《老友鬼鬼》聲名大噪，節目收視大好，自此獲得觀眾認同。Dicky認為機會是自己把握的，可見他曾付出的努力最終並無白費。

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