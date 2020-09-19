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張建宗稱暫無意推第三輪保就業計劃　形容至今用2,875億抗疫為史無前例

社會 10:42 2020/09/19

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張建宗稱政府暫無意推第三輪保就業計劃，又形容至今用2,875億抗疫為史無前例。（資料圖片）

近來港人熱議的議題不少，包括第三輪防疫抗疫基金、第三輪保就業計劃、健康碼等等，政務司司長張建宗今日（19日）早上出席電台節目時逐一回應，其中提及暫時無意推出第三輪保就業計劃，以及形容動用2,875億元抗疫已是「史無前例」，呼籲市民勿單一考慮第三輪防疫基金的240億元開支。

政務司司長張建宗今日（19日）早上出席電台節目時指，自疫症爆發以來，政府已撥出2,875億元作防疫抗疫用途，等同於本地生產總值的10%，是史無前例的投入」。他續指，希望市民宏觀檢視240億元的第三輪防疫基金，，不要誤解政策是單一措施。另外，由於未來或有第四波疫情，屆時政府將繼續有紓援措施。

被問及會否推出第三輪保就業計劃？張建宗指政府暫時無意推出第三輪保就業計劃，形容是言之過早；但他亦對失業率高企表示擔心，估計7月和8月經濟受疫情影響，未來失業率仍然有上升壓力。

被問及健康碼何時推行？張建宗指，推行健康碼要視乎本港疫情發展和粵方對香港的信心。他又呼籲巿民在中秋及國慶假期，切勿完全放鬆，要保持警覺。

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記者：陳梓蔚

 

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