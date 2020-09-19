【薯仔開花】網民分享薯仔發芽爆花相　食安中心緊急留言：嚇到個心離一離【附蔬果食用指南】

▲ 有網民分享了照片展示家中放置了3個月的薯仔發芽爆花，驚動食物安全中心留言提醒勿食用。

有些蔬菜存放不當會變壞不能食用，譬如發芽的薯仔。近日有網民在網絡上投稿分享家中放置了3個月的薯仔，從照片所見薯仔發芽爆花，網民紛紛留言感驚訝，指出進食它們會中毒，當中食物安全中心「食安仔」也有看見有關帖文並留言，凌晨時份回覆分享有關馬鈴薯天然毒素解說，呼籲市民勿進食發芽的薯仔。

薯仔多處發芽

Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」刊登網民煮食失敗作或劣食經驗等，於星期三（16日）刊載一名化名「傑出華人的胃」網民投稿，附有一張照片見2個薯仔多處發芽爆花，已經不似日常食用薯仔的外貌，原來它們已放置了約3個月。

開得好燦爛嘅薯仔花，最後一次用呢批薯仔係7月頭，放咗3個月左右，我放布袋再放埋一角所以冇為意。

投稿網民認為薯仔發芽搣走芽就可以正常食，而圖中兩個薯仔放得太耐變軟晒就真的不能食用。

薯仔發芽有毒不宜進食

該專頁的版主及網民看後驚訝，並留言指出薯仔發芽是有毒，千萬不宜進食，但可以種植它們。有網民分享食用薯仔不適的經歷，包括「我上次食果啲都係發到一粒粒，食完條脷痺咗成日加肚痛肚痾」和「薯仔變青都好恐怖，我試過整沙律成兜都綠綠地，無為意個薯仔有一忽變青咗，食完痾咗一星期水」

驚動「食安仔」半夜留言

留言者中的見食物安全中心Facebook專頁的管理員，以「食安仔」名義留言提醒投稿的朋友勿食用發芽薯仔，亦附有其他食用植物天然毒素資料參考網頁連結。他表示：呢幅圖真係嚇到個心都離一離！

馬鈴薯一般含少量天然毒素苷生物鹼，但响發綠、發芽或損壞後，苷生物鹼會大增。如馬鈴薯出現上述情形，應成個丟掉，因為好難判斷要把薯皮或發芽部分削幾深先算安全，而且烹煮過程係唔能夠破壞苷生物鹼！

專頁管理員及網民有留意到驚動了食安中心凌晨留言，笑指此專頁已被食安中心鎖定，成功召換「食安仔」，版主抱歉要他夜晚OT超時工作錢：「sor呀食安中心同事，要你夜媽媽OT，記得claim番OT錢！」

天然植物毒素引致的中毒

據食安中心資料，如發現薯仔表皮變綠、發芽、塊莖受損，或進食時發現味道變苦、口腔有灼熱感，就代表薯仔已產生天然毒素「配糖生物鹼」（Solanine，即龍葵鹼），不可再吃。攝入過量的配糖生物鹼對人體有害，急性症狀一般於食用後30分鐘至12小時內出現，包括噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉；嚴重者更會出現多項神經系統病徵，包括嗜睡、煩躁、顫抖、神志不清、乏力和視力模糊。

如市民吃下不能透過烹煮或處理程序破壞毒素的植物，有機會中毒，以下食物烹調食用時可有方法減低中毒風險。

四季豆、扁豆、刀豆、紅腰豆、白腰豆、黃豆：把豆浸透，然後以沸水高溫徹底煮熟。

竹筍、木薯：去皮浸泡，切成小塊，再用沸水徹底烹煮。

北杏、亞麻籽：用沸水徹底煮熟；如果用其他方法烹煮，則只可小量進食。

白果：切忌生吃：只可小量進食，特別是兒童。

鮮金針（鮮黃花菜）：徹底煮熟；曬乾後的金針可供安全食用。

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責任編輯︰顏紫燕