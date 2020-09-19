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【反黑路人甲】大結局Crossover流氓大亨+喜劇之王　網民「突破盲腸」指王浩信離不開某命運【有片】

娛樂 11:54 2020/09/19

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《反黑路人甲》大結局向《流氓大亨》致敬。

TVB劇集《反黑路人甲》昨晚（9月18日）播出大結局，蔣世龍（王浩信飾）與蔣家三姊妹（賴慰玲、傅嘉莉、林宣妤）和好，至於真正的大Boss KT（張國強飾）現身，司徒Sir（許家傑飾）與高彬（張振朗飾）合力一同拘捕KT，令大反派落網。

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王浩信在結局中落力演出，演技獲讚。（電視截圖）

不過，芷珊（湯怡飾）卻不幸被槍傷送院昏迷，蔣世龍一直守在身旁。蔣家決定解散四聯幫，做回正當生意，高彬與大小姐有情人終成眷屬。但此時世龍卻收到醫院來電指芷珊命不久矣。

世龍趕到醫院，在芷珊床前剖白對她的不捨，希望她趕快起來一起做未完成的事，並再在床邊唱歌給她聽。

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高彬與大小姐有情人終成眷屬。（電視截圖）

致敬經典場面

而這一幕戲，王浩信大叫「So What」，就致敬了經典劇集《流氓大亨》的結局，再有流出長長鼻沸，致敬經典電影《喜劇之王》的結局場面。

而在他唱歌時，亦突然轉換唱腔，以在劇集《EU超時任務》中渠頭的圍頭話唱歌，三種形式的Crossover令觀眾回憶返哂嚟！

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最後，芷珊其實一早從昏迷中醒來，只是聯同眾人逼世龍剖白。

可是世龍的4個女人：芷珊、Madam（馮盈盈飾）、明麗（高海寧飾）及水姐（蔣家旻飾）向他交還欠單，並決定4個都不會選他，離他而去。

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王浩信以《EU超時任務》中的渠頭話唱情歌。（電視截圖）

有望成頒獎禮大熱

不過，有追《反黑路人甲》的網民都指其實世龍在4女中，最喜歡的是芷珊，他一早已選好了。同時亦有網民「突破盲腸」表示，這是王浩信角色的「命運」，他之前所演的角色比如《EU超時任務》渠頭、《不懂撒嬌的女人》Saving哥，都是感情最終都落空收場。

而對《反黑路人甲》的結局，觀眾反應兩極，一是有網民稱讚王浩信的演技好，覺得他可馮此劇再次問鼎視帝。

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但亦有人覺得結局「爛尾」，芷珊醒來過於精神，而且亦沒有了高彬向大小姐交代自己是卧底的一場戲。

《反黑路人甲》自播出以來都有不少好評，劇集走黑色幽默路線，亦致敬了不少經典電影電視劇的場面，而演員王浩信、張振朗、賴慰玲、湯怡，及蔣家旻等演技都非常吸睛，絕對有機會在今年的頒獎禮中成為各獎項的大熱！

撰文 : TOPick 柴犬出動

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