【身殘志堅】車禍癱瘓大小便失禁一度想輕生 輪椅上的Youtuber：沒試過怎知道不行

▲ 「Chairman椅人」背後的故事感動人心。

「沒有試過，你怎麼知道自己不行？」這句話是台灣網紅YouTuber「Chairman椅人」的座右銘，他經常在Youtube頻道分享自己挑戰不同活動的影片，包括之用雙手挑戰攀岩、坐輪椅爬山、甚至到大海衝浪等，堅強的毅力感動不少人心。他近日在youtube頻道中分享自己的往事，透露自己遇到車禍後癱瘓，導致生活不能自理，甚至大小便失禁，他坦言一度曾想過輕生，但為了疼愛自己的人堅強地活下來。

「Chairman椅人」開設Youtube頻道，分享自己挑戰不同活動，備受矚目的影片是他不用雙腿去衝浪，征服太平洋的滾滾浪花，還有自己只用上半身去挑戰攀岩成功登頂，影片中表現出的堅強，令人佩服。

他最近也更新了影片，分享自己當輪椅Youtuber背後的故事，在影片中表示，自己是在5年前的某個星期日遇上車禍，導致胸椎第9、10節和脊髓出現損傷，下半身從此再也沒有知覺，更無法移動。他坦言癱瘓後的生活令人崩潰，復健過程中要在不停的跌倒中學習移動，生活上很多看似簡單的事情都要重新學習，連大小便也出現失禁。

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他更形容，自己開始接受復健時，曾經因大小便失禁而多次弄髒褲子，每當他重新洗完澡回到病床上時，內心不禁出現輕生念頭，覺得連大便都無法控制，

我連大便都不能控制了，我這種廢人還留在世界上幹嘛，我就睡一睡死掉吧...。

復健的過程相當辛苦，但他從未在父母面前哭過，經常在夜深人靜時偷偷躲在被子裡宣洩情緒，但他非常感謝父母陪伴，才讓他堅強活下來。住院8個月後回到學校，他原本擔心自己會被同學當作異類看待，結果卻認識到知心好友。

他更發人深省睇勸說網民，要珍惜目前擁有的人事物，別太在意失去的東西，「這個世界上愛你的人很多，要為愛你的人好好活著。」

責任編輯：王明芳