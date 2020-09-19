  • 27°C
香港時間 : 2020919日 (週六) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【身殘志堅】車禍癱瘓大小便失禁一度想輕生 輪椅上的Youtuber：沒試過怎知道不行

健康 13:16 2020/09/19

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

「Chairman椅人」背後的故事感動人心。

「沒有試過，你怎麼知道自己不行？」這句話是台灣網紅YouTuber「Chairman椅人」的座右銘，他經常在Youtube頻道分享自己挑戰不同活動的影片，包括之用雙手挑戰攀岩、坐輪椅爬山、甚至到大海衝浪等，堅強的毅力感動不少人心。他近日在youtube頻道中分享自己的往事，透露自己遇到車禍後癱瘓，導致生活不能自理，甚至大小便失禁，他坦言一度曾想過輕生，但為了疼愛自己的人堅強地活下來。

「Chairman椅人」開設Youtube頻道，分享自己挑戰不同活動，備受矚目的影片是他不用雙腿去衝浪，征服太平洋的滾滾浪花，還有自己只用上半身去挑戰攀岩成功登頂，影片中表現出的堅強，令人佩服。

他最近也更新了影片，分享自己當輪椅Youtuber背後的故事，在影片中表示，自己是在5年前的某個星期日遇上車禍，導致胸椎第9、10節和脊髓出現損傷，下半身從此再也沒有知覺，更無法移動。他坦言癱瘓後的生活令人崩潰，復健過程中要在不停的跌倒中學習移動，生活上很多看似簡單的事情都要重新學習，連大小便也出現失禁。

    點擊圖片放大
    +2

他更形容，自己開始接受復健時，曾經因大小便失禁而多次弄髒褲子，每當他重新洗完澡回到病床上時，內心不禁出現輕生念頭，覺得連大便都無法控制，

我連大便都不能控制了，我這種廢人還留在世界上幹嘛，我就睡一睡死掉吧...。

復健的過程相當辛苦，但他從未在父母面前哭過，經常在夜深人靜時偷偷躲在被子裡宣洩情緒，但他非常感謝父母陪伴，才讓他堅強活下來。住院8個月後回到學校，他原本擔心自己會被同學當作異類看待，結果卻認識到知心好友。

他更發人深省睇勸說網民，要珍惜目前擁有的人事物，別太在意失去的東西，「這個世界上愛你的人很多，要為愛你的人好好活著。」

責任編輯：王明芳

正能量 失禁

最高瀏覽

【主播離婚】傳柳俊江與太太雷康怡鬧婚變　據報涉與老婆男友人互毆被捕
15:47 2020/09/18
【主播離婚】傳柳俊江與太太雷康怡鬧婚變　據報涉與老婆男友人互毆被捕
【自助餐中伏】酒店食Buffet「別搶第一輪」　前員工踢爆自助餐4大暗黑秘密
18:11 2020/09/18
【自助餐中伏】酒店食Buffet「別搶第一輪」　前員工踢爆自助餐4大暗黑秘密
【林曉峰離婚】康子妮僅1個月成保險界Top Sales　婚變後繼續自強事業瓣數多
14:24 2020/09/18
【林曉峰離婚】康子妮僅1個月成保險界Top Sales　婚變後繼續自強事業瓣數多