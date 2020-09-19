【暗藏細菌】台灣實測浴巾用後不洗含菌量 比馬桶髒12倍或致皮膚發炎

▲ 使用兩周的毛巾含12萬菌落，比馬桶髒12倍。

平日沖完涼，一定會用浴巾抹身，如果沒有定時更換毛巾，隨時暗藏細菌，引起皮膚發炎！台灣有媒體進行實測，在使用2星期的浴巾上驗出12萬個菌落，比馬桶髒12倍，醫生指若觸碰暗瘡等傷口，最嚴重可能導致皮膚發炎。

2星期不洗毛巾 驗出12萬個菌落

根據台灣《中華電視》報導，不少人以為洗完澡後身體很乾淨，因為毛巾只是擦掉水份，久久才更換一次。平日使用毛巾時，不難都留意到上面有黑色點點，其實這就是長期沒有更換毛巾，而滋生在毛巾上的霉菌孢子，孢子更可存活2個月到2年。

節目將分別使用過1次、1星受及2星期的毛巾，交由暐凱FSI檢驗所檢測，將毛巾裡的微生物培養24小時，驗出當中的生菌數（aerobic plate count）。

結果發現，使用1日的毛巾生菌數只有2個。一星期才換一次毛巾，上面的生菌數總共5600個。但是如果2星期都不換，生菌數就高達12萬個。乾淨的馬桶有1萬個生菌，因此使用2星期的毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍。

皮膚科醫生：嚴重或致蜂窩性組織炎

暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬菌落中部分或有病原性，有些更是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡則提到，如果身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，就會把細菌帶到更深的地方，造成毛囊發炎，再嚴重一點就會導致蜂窩性組織炎。她建議毛巾應使用1至2天就更換洗一次，並一星期用熱水煮沸殺菌一次。

早前內地有媒體也使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾的樣本交給實驗室，檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌。毛巾使用愈久，含菌量愈多愈骯髒。

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責任編輯：羅嘉欣