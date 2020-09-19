【明日大嶼】議員憂財政壓力　鍾國斌倡參考機場三跑發債模式

▲ 東大嶼填海計劃，右下為坪洲，中為交椅洲及小交椅洲，遠處港島西區。（資料圖片）

港府預料，今年度財政儲備會減至8千多億元，令人關注，政府會否續推明日大嶼。多名立法會議員出席電台節目，其中建制派議員認為可先投資作前期研究。

自由黨黨魁鍾國斌認為，現時環境欠佳，港府未來收入或會減少，後年或大後年恐仍然錄財赤，未來要再投放一大筆資金予發展明日大嶼，未必能夠做到。然而，他認為可先投放5.5億元的前期研究，去了解明日大嶼的回報，是否值得推展，建議採取機場三跑發債模式。

民建聯劉國勳直言，香港需要可持續的房屋供應，認為明日大嶼能夠帶來收益及房屋供應，假如擔心計劃的成本，可以透過發債或集資方式去解決，強調不一定要動用財政儲備。

不過，公民黨譚文豪則擔心明日大嶼會出現超支情況，認為政府過往在大型基建上，都有超支出現，完成前期研究都不能避免超支，而且新界仍有不少土地可供發展，強調不一定要透過發展明日大嶼，才能解決香港的房屋問題。

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責任編輯：陳宛彤