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【懂事女兒】清潔工媽媽掃街被女兒同學嘲笑　10歲女兒暖心回應讓媽媽感動落淚

親子 15:27 2020/09/19

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內地有一名清潔工媽媽一度被女兒的同學嘲笑，感恩女兒懂事。

職業無分貴賤，父母為養家辛勞工作賺錢是很可敬！內地有一名清潔工媽媽接受訪問分享工作辛酸，指出因為她的工作性質，一度被女兒的同學嘲笑，為人父母很痛心女兒因而受辱，不過，女兒沒有以媽媽的職業為恥，反而非常懂事保護她，跟同學解說媽媽對社會付出貢獻，令母親感動流淚。

清潔工媽媽接受街訪

綜合內地媒體報道，去年有一則關於小學生父母職業的街訪報道引起網民熱議，有名媽媽從事清潔工人，負責打掃行人道路，其10歲女兒小歆有次跟幾位同學在街上進行課外活動，剛好碰見了小歆的媽媽在打掃大街。媽媽接受街訪分享當天的情況，有2個同學曾見過她，可是不知道她的職業是清潔工人，見到她驚訝，立即叫小歆，然後遠遠指著語帶嘲諷說：

你媽媽就是個掃垃圾的！

10歲女兒以媽媽為榮

被自己女兒的同學當面嘲笑，小歆媽媽感到難過及痛心，她忍著淚水說女兒沒有以媽媽為恥和自卑，反而是成熟地回應同學，她轉述女兒跟同學的話：

你們看看周圍街道，沒有一點垃圾，都是我媽媽辛苦掃地的成果，沒有我媽媽這樣的清潔工，你們能有這麼乾淨的道路嗎？你的媽媽可能沒有資格去掃地。

聽女兒說話感動流淚

聽到女兒這番說話，清潔工媽媽非常感動，在街訪時回想起來，忍不住落淚。據悉，嘲笑小歆媽媽的兩位同學聽後，覺得自己的行為不對，向小歆媽媽道歉。

網民：好家教勝過讀書叻

許多網民看過街訪影片後，鼓勵和支持兩母女，為她們加油，大讚女兒懂事成熟，指出「有很好的家教品德，這些比讀書好更重要」。另外，網民多謝所有清潔工，讓整個城市那麼乾淨。

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責任編輯︰王明芳

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