【成功上車】靠台慶51萬獎金做首期買2房單位　黃庭鋒無悔棄穩定國際學校教職做演員

▲ 黃庭鋒靠台慶獎金成功上車做業主。

現年32歲的TVB藝人黃庭鋒2015年入行，2018年幸運地在《萬千星輝賀台慶》中贏取大獎51萬獎金，他曾接受TOPick訪問坦言，有了這筆錢令他的生活輕鬆了很多。

黃庭鋒亦憑此筆台慶獎金，成功在天水圍濕地公園路的新盤Wetland Seasons Park第三期中，購入一個兩房單位。

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▲ 黃庭鋒首次置業。（經濟日報地產站）

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黃庭鋒指今次是首次置業，會自己比首期及供樓。天水圍的新盤鄰近濕地公園，而黃庭鋒與家人亦是看中此濕地的概念，故認為即使價錢較貴亦合理。

棄穩定教職轉做演員

黃庭鋒在讀中學前曾到英國留學，熱愛踢足球的他曾入選阿士東維拉及狼隊青年軍，參與過不少學界和區際足球賽。後來，他回流香港入讀中文大學的體育及運動科學系，畢業後在國際學校當體育老師，當時還兼職碩士課程和Now TV體育主持。

▲ 黃庭鋒於2018年贏得台慶大獎51萬。（經濟日報圖片庫）

而在學校任教時，其中一位學生的家長便是藝人陳芷菁，在她介紹下，黃庭鋒得以加入TVB，由體育主持、明珠台節目主持到做演員。

可是，在剛加入TVB的初期，其實黃庭鋒仍有半年的體育系文學碩士課程未修畢，故要在邊讀書邊工作的情況下畢業。

▲ 黃庭鋒於中大碩士畢業。（Instagram圖片）

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他曾接受TOPick專訪時指由於感兼顧讀書太辛苦，有數次想放棄學業，但在家人的鼓勵下，終完成了這個不可能的任務。自此，他就專心追夢留在娛樂圈工作。

無悔入行追夢

但是，這行的工作不穩影響收入，他又曾遇上「被追債」的誤會，令他的媽媽亦忍不住道：「你真的很神奇，如果你繼續在學校當老師，就會少很多煩惱，不會出其他問題。」

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不過，黃庭鋒都未有後悔為了夢想而放棄高薪厚職及穩定的收入，亦坦言預了初入行一定要捱，所以他一直在公司內默默耕耘。

黃庭鋒至今入行短短3年，主力任主持的工作，與譚玉瑛合拍了多輯的《香港原味道》，而他手上亦有3套參演劇集《愛美麗狂想曲》、《超能使者》及《七公主》未播出，可說是TVB之後力棒的小生之一。

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