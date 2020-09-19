【好人好事】妥瑞症女孩地鐵不由自主發出聲音被責罵　好心乘客施出援手化解困局【附妥瑞症徵狀】

▲ 妥瑞症女孩地鐵發出聲音被責罵，幸得其他乘客幫助。

妥瑞症患者身體經常不自主抽搐、搖頭，有時會發出怪聲，不時被人歧視。台灣一名妥患瑞症女生，日前乘坐地鐵時因無法控制地發出「嗯、嗯、嗯」的聲音，竟被一名阿伯破口大鬧，嚇到她當埸崩潰，幸得到熱心的乘客幫助解困。事主的道謝帖文在台灣引起討論，至今已有超過3萬人讚好。

因患妥瑞症發出無法控制的聲音被罵

涉事的台灣女網民在Facebook群組「爆怨公社」發文，分享在昨日（18日）乘坐地鐵上班途中的經歷。事主自稱是妥瑞症患者，由於妥瑞症沒藥可根治，只可以有副作用及傷害神經的藥物壓抑，因此她選擇不吃藥。

妥瑞症會隨壓力環境、時間，慢慢減輕或轉變症狀，她小時候是肢體症狀，近幾年卻變成了聲音型，會無法控制的發出「嗯、嗯、嗯！」的聲音，忽大忽小，要她盡量壓抑。

她昨日如常坐地鐵上班，期間身體無法控制地發出「嗯嗯嗯」的聲音，但她已確保戴好口罩，以免影響旁人。突然有一名阿伯拍她，叫她不要再玩手機，並指責她「打噴嚏」沒有顧慮其他人。

她解釋自己有妥瑞症，對方仍然繼續斥責她：「我不相信那個什麼症啦！哪那麼剛好？」事主繼續用電話，伯伯竟然更一度俯身靠近她，向她大吼大叫，嚇到她崩潰大叫：

我說我有妥瑞症！那是神經問題！我沒有辦法控制！

乘客挺身而出

此時一名男乘客站出來與阿伯理論，叫他不要欺負弱小，直至列車駛至下一個站，事主企圖遠離阿伯，該名男乘客向她招手，叫她站在自己旁邊，並安慰她「不用害怕」。旁邊另一名男生也開始翻袋，遞了幾張衛生紙給她，她才發現自己忍不住哭了。

下車之後，有個大姐跟在她身邊，並問她：「妳還好嗎？剛剛那個人是不是推妳？還是她對妳性騷擾？」事主解釋之後，大姐又給了她一包衛生紙，並鼓勵她：「加油，勇敢一點。」她最後決定在網上向幫助她的乘客道謝，並表示：

我很感動，台灣人在面臨一些問題時候，真的非常暖心。

帖文現時已引起超過3萬網民讚好，超過1千人留言為事主打氣。

精神科醫生拆解妥瑞症

精神科專科醫生趙珮瑜過去接受TOPick訪問時表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

動作肌肉抽動：

指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等

指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等 聲音抽動：

不由自主發出音聲，包括清喉嚨的聲音、低沉的聲響，有些是突然呼叫出來

少部分患者會出現穢語症，即說一些比較粗俗的說話

趙醫生表示，妥瑞症的成因與腦部多巴胺分泌失衡有關，這些抽動對身體影響不大，但往往會為患者帶來心理上的影響， 導致挫敗感、自我形象低落，因此家長如發現小朋友持續有這些徵狀，應及早帶小朋友求醫。

至於如何診斷妥瑞症呢？小朋友的肌肉抽動、聲音抽動徵狀持續1年或以上，都可以診斷為妥瑞症。如徵狀時有時無，也合乎確診妥瑞症的條件，舉例說，此症的初次診斷高峰期在10至12歲，家長回顧過去時，可會想起小朋友其實於較年幼時如4至8歲左右曾出現過徵狀，只是當時較輕微又或者忽略了。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣