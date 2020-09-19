【食用安全】兩港童食龍躉疑中「雪卡毒」口唇麻痺 12種深海魚水銀含量高或影響胎兒發育

▲ 不少深海魚也含有水銀，過量攝取會影響胎兒發展。

衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人。個案涉及一名9歲男童及十六歲女子，他們於9月17日在土瓜灣八度餐廳進食海魚「花尾龍躉」，約半小時至一個半小時後出現「雪卡毒」中毒的徵狀，包括噁心和口唇麻痺。

衞生防護中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

當局強調，煮食不能將毒素分解，並呼籲市民應減少進食珊瑚魚，或者每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵



發言人說，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。

深海魚水銀含量食用指南

進食大型珊瑚魚有「雪卡毒」中毒危險，其實進食深海魚也要留意不同魚類的「甲基汞」（俗稱水銀）含量，攝入大量水銀不只會影響胎兒腦部發育，亦會損害成人視力及記憶力。

食物安全中心資料顯示，魚類含有人體成長和發育所需的多種營養素，當中包括鈣質、鐵質、維他命A及D等，其中魚類所含有的DHA（二十二碳六烯酸）屬不飽和脂肪酸，是嬰兒視力和腦部正常發育的關鍵元素，而奧米加3脂肪酸則有助預防冠心病及中風，相當有益。

據歐洲食物安全局報告，相對於沒有吃海產（包括魚類）的孕婦，孕婦每星期食一至兩份（每份150克，即介乎150克至600克）魚類等海產，孩子的神經系統機能發展得更好。

食安中心指，魚類是人們攝取到甲基汞的主要食物，當孕婦進食含甲基汞的魚類，胎兒便會攝入甲基汞。甲基汞是毒性最強的汞形態，可損害人體神經系統，尤其是發育中的腦部。

此外，甲基汞不會因製成罐頭、冷凝等加工處理技術，或經烹煮而降低，建議孕婦、計劃懷孕的婦女及幼童，則應避免進食汞含量可能較高的魚類。

以下為食物安全中心列舉的12種甲基汞風險超過其奧米加3脂肪酸好處的魚類，孕婦如經常進食這些魚類，有可能導致胎兒日後智商較低：

大王馬鮫魚 大眼吞拿魚 金目鯛 長鰭吞拿魚 單帶海緋鯉、秋姑、鬚哥 黃鰭吞拿魚 旗魚 劍魚 橘棘鯛 藍鰭吞拿魚 鯊魚

責任編輯：王明芳