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12名港人被扣內地　李家超：健康良好、已按當局名單挑選律師

政治 15:14 2020/09/19

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12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。保安局局長李家超表示，12人目前身體狀況良好，並按照內地當局提供的名單，各自挑選2名代表律師。

12名家屬早前提出要求，包括拒絕官派律師，讓委託律師與拘留者會面、要求港府確保港人權利，立即接回12人返港，有部分家屬亦要求港府，確認拘留人士位置及安全。

李家超接受電視台訪問時稱，港府沒有探視權，不能派員親身處理，而港府已明確將提供律師予家屬聯繫的要求提出，當地執法部門會按其法規處理，強調香港所熟悉的普通法、香港法律制度，需要了解及習慣外地的法律法律，明言會在內地的法律法規下，盡量爭取他們權益。

另外，5名港人被指偷渡台灣被捕。李家超指，至今未收到台灣回覆，相信台灣做法，是最好證明台灣有否以政治凌駕公義。他續指，港府以往與台灣互通訊息暢順，惟自去年起，相關交流已大幅減少。

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責任編輯：陳宛彤

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