【抗癌鬥士】李明蔚病情惡化器官脹大心口痛　Serena拍片籌款望做新治療：仍心存希望

▲ 李明蔚自12年起患有罕見癌，近日病情惡化。

自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚，至今抗癌8年，病情一直反覆。李明蔚今日（19日）在個人facebook專頁發放短片，親自講述自己的病情：「最近仲開始唞氣唔順，心口痛，器官脹大，令我日常生活都開始有困難！」

▲ 李明蔚患有罕見癌。（Facebook圖片）

抗癌8年 病情再惡化

李明蔚的病情惡化，一直默默支持她的藝人馬浚偉日前更在網上直播唱歌，為李明蔚籌集醫藥費。今日，李明蔚亦拍片交代病情，她感激大眾一直以來的支持：「大家好！好多謝大家一直支持鼓勵我，好感恩遇到好多人幫助我，因為你哋令我有更大力量去生存！」

▲ 李明蔚拍片交代病情。（Facebook圖片）

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她再講及8年來的抗癌之路，指自己自從2012年發現患上罕見嘅「鼻咽腺樣囊性癌」，從來沒有想過放棄，與癌共存，面對自己的人生！

喺呢8年我都曾經試過好多唔同治療，但係都冇好大幫助，而家癌細胞擴散到肺、肝、腎同骨，我做過化療同電療，亦試過標靶藥，不過身體承受唔到副作用，所以都停咗，目前無做任何治療！ 呢幾年我感覺到身體越來越差，腫瘤壓住神經線，令我面癱，眼珠同眼皮都郁唔到，有一邊聲帶癱瘓咗，令我説話同㖔嘢都好有影響！

望大眾捐助渡難關

她又提到近日病情轉差，但仍心存希望，並盼得到大家捐助讓她嘗試新的治療方法：「最近仲開始唞氣唔順，心口痛，器官脹大，令我日常生活都開始有困難！但我仍然深信希望在明天，因為我仲有好多嘢想做，唔想爸爸媽媽再為我粗心，好想減輕佢哋負擔！我知道有一種叫免疫細胞治療，價錢都很昂貴，但有一絲希望我都想去嘗試，好想可以延長生命！」

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李明蔚自2012年便患上罕見病腺樣囊性癌，8年的抗癌路不易過，期間除做過多次手術外，也接受多次電療和化療。縱然Sarena的情況一度好轉，但卻不幸復發，癌症令她的臉癱、沒法眨眼及口齒不清，之後癌細胞更擴散至肝、腎等器官，現時情況再度惡化，令人非常擔心。

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