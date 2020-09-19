【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　4宗屬本地感染

▲ 本港今日4宗本地感染中，3宗屬不明源頭個案。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（19日）確診個案又再反彈至雙位數字，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗本地感染案，當中感染源頭不明個案涉3宗。詳情即看：【下一頁】

本港今日（19日）再增13宗確診個案（個案編號4998-5010），當中9宗屬輸入個案，患者分別由烏克蘭、阿根廷、印度、菲律賓抵港，其餘4宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，3宗屬於源頭不明個案（個案編號5001、5002、5003）。另外，有十多宗初步陽性個案，但大多為輸入個案。

再有12名確診病人康復出院，至今共有4,708名病人康復出院。現時共有158名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中13人情況危殆，10人情況嚴重，其餘135人情況穩定。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

政府昨日公布6大防疫措施，預料第四波疫情會在冬天出現，或比第三波疫情更嚴峻，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳梓蔚