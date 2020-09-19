【新冠肺炎】多12名確診病人康復出院　158名病人仍然留醫

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，本港今日新增13宗確診個案，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指出，截至今早9時，過去24小時沒有新增病人離世。

本港今日（19日）再增13宗確診個案（個案編號4998-5010）詳情即看：【下一頁】

此外，亦再有12名確診病人康復出院，至今共有4,708名病人康復出院。

現時共有158名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中13人情況危殆，10人情況嚴重，其餘135人情況穩定。

截至今早9時，目前已啟用1,158張負壓病床，使用率為49.2%；652間負壓病房，使用率為60%。

全民檢測計劃（計劃）早前結束，不少人質疑計劃成效不彰和成本過高，食物及衞生局局長陳肇始今早（19日）出席電台節目時再度為計劃解畫。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳梓蔚