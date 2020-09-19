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【健康無價】相隔年半盲腸炎復發　吳彥祖入院做手術自嘲：要去買彩票

娛樂 16:19 2020/09/19

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

事隔一年半盲腸炎復發，吳彥祖汲取經驗馬上入院做手術。

月底迎來46歲生日的男神吳彥祖，去年底自爆在3月份差點因為延誤治療盲腸炎而喪命，吳彥祖事後非常感慨健康的重要性。事隔一年半，吳彥祖昨晚在社交網站發放一張躺在醫院病床的照片，透露他的盲腸炎復發，汲取去年的慘痛經驗後，他今次馬上進院做手術，把盲腸切掉。

吳彥祖於香港時間昨晚分享一張躺在醫院病床上的照片，戴著口罩正在吊鹽水的他看來憔悴，以英文發表長文，大意如下：「又發生了！2019年3月我患了盲腸炎，當時以為是食物中毒，所以我等了3天才去醫院。當時因為腹部化膿，無法施手術取出盲腸，所以我服用抗生素以及禁食了十天，當時減掉了18磅，花了數個月的時間才能完全康復。」

【健康無價】吳彥祖患盲腸炎拖延求診險死　45歲男神感慨：沒有健康一無所有

剛施完手術的吳彥祖一臉憔悴。（instagram圖片）

他續謂：「醫護人員說如果身體沒有大礙，可以任由盲腸留在體內。不過在兩天前，那個小混蛋（盲腸）又突然復發了，這次我沒有四處亂逛，因為我有了上次的經驗，所以直接去醫院。在昨天早上我做了手術，一勞永逸地將盲腸切除，現在已經回家療養。發生兩次盲腸炎的機會有多大？我想我應該要去買彩票！」

男神吳彥祖回味16歲照片　Daniel感慨脫髮危機：願頭髮可如當年般

左邊為40歲後最Fit的Daniel，右邊則是他去年盲腸炎康復後的照片。（instagram圖片）

圈中好友安志杰及MC Jin均有留言祝他早日康復。去年底吳彥祖發放了兩半裸照，其中一張是去年初的健身成果，他指那時間是他40歲以來身體最Fit、狀態最好的時候，第二張則是盲腸炎剛康復，體重急跌18磅，肌肉全消失的時候，當時他曾謂：

2020年要更加注重健康問題，因為沒有健康我們一無所有。如果身體有任何不適，不要再拖延求診！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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