【新冠肺炎】不明源頭個案涉港大實驗室研究員　潛伏期間曾與朋友用餐

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代最新疫情。（陳永康攝）

本港今日(19日)再增13宗新冠肺炎確診個案，涉及9宗輸入個案，另有3宗屬感染源頭不明個案、1宗與早前個案相關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗本地感染案，當中感染源頭不明個案涉3宗。

3宗感染源頭不明個案：

第5001宗：23歲印傭，與僱主同住於馬鞍山雅典居，平常多留在家中，較少外出或到街市，9月14日曾與朋友到旺角、深水埗逛街

第5002宗：79歲女性，居住友愛邨愛曦樓，潛伏期曾到訪友愛商場

第5003宗：28歲女性，於香港大學公共衞生學院出任研究員，居住於西營盤，潛伏期間曾與朋友用餐，工作未有處理傳染性樣本

張竹君指，第5003宗確診女患者，曾與同事一起用膳，有約6名同事、家人及朋友被列為緊密接觸者，而該患者因工作性質，每星期都會接受檢測，目前已於港大派出330個樣本瓶檢測。

另外，該名患者在6樓工作，處理已滅活、無傳染性的樣本，但主要負責電腦文書工作，有一名同事會共用電腦，而該名同事的化驗結果不確定，但反覆檢測下為陰性，會再取樣本檢測。

張竹君又指，沒有證據指該名患者在化驗室，或社區感染，但估計屬新感染，因剛完成檢測一星期，而且身體還未產生抗體。她續指，化驗室定會做足防護裝備，並已要求港大於相關地方採集環境樣本，暫時未有結果，而公共衞生所驗所專家，亦已審視化驗室流程，初步未有發現問題。

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記者：陳宛彤