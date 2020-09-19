【搗蛋背後】2歲兒子阻止Peppa Pig打針掟爛新電視　爸爸由憤怒轉為大讚有正義感

▲ 台灣一名2歲男童用玩具車砸爛電視，爸爸知道原因後沒有責罵兒子。

父母教育孩子要有耐心，循循善誘。台灣有一名爸爸看見2歲兒子用玩具車砸向電視，令新電視屏幕隨即毀爛，顯示畫面出問題，爸爸當刻非常憤怒，不過他選擇冷靜下來了解，發現兒子行為背後不是出於搗蛋發脾氣，原來是為了拯救電視內的卡通人物，爸爸變成哭笑不得，有感兒子年紀雖小，但已充滿正義感。

新電視被2歲兒掟爛

據台灣《三立新聞》報道，台灣一名爸爸於上周四（10日）在網絡分享育兒經歷，2歲兒子正在看卡通Peppa Pig佩佩豬，突然拿起玩具車丟向電視，方爸爸見狀當下很生氣，而且電視買不到2個月，新電視就給掟壞，電視屏幕畫面出現條紋影像，之後甚至一大片黑色。

2歲兒子正值「2歲反叛期」（Trouble 2），有指此歲數階段的孩子自我意識愈來愈強，開始四處走，在好奇心下愛四圍探索，容易出現不聽話行徑，令不少父母感頭痕。方爸爸雖然是新手爸爸，但他明白即時責罵兒子不是好的處理方法，他選擇冷靜並了解原因，問2歲兒子為甚麼要拿玩具車砸電視。

為了拯救卡通出手相助

原來兒子看到卡通人物Peppa Pig正準備打針，在他的眼中打針是痛苦事，小朋友為了拯救佩佩豬，於是就拿玩具車丟向電視中的大象醫生，希望阻止打針，拯救佩佩豬。小朋友跟爸爸解釋：

要救佩佩豬！她要被打針了，我要解救她。

由憤怒轉而讚賞

爸爸聽後變成哭笑不得，有感兒子竟然可以講出這麼有正義感的話，頓時間也心軟了，有感錢財身外物，算數了。方爸爸分享了幾張照片，見電視顯示不到全部畫面，顯示器損毀了，爸爸笑說：

他丟的還蠻準的，把醫生都丟中了！

兒子有反省感悔意

另一張相片見兒子似是知道自己行為不當，令大人困擾，到樓梯欄桿後試圖把自己藏起來懺悔及反省，畫面可愛。爸爸更是捨不得遷怒兒子，認為兒子知道自己做錯就足夠，細心教導他的行為是錯誤，解釋這樣做會弄壞電視，以及指出Peppa Pig打針是為身體好。

家長網民大讚爸爸好脾氣，亦有感兒子很可愛，表示若果自己小朋友這樣做必定忍不住責備孩子。

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責任編輯︰王明芳