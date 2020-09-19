【御用媽媽】盧宛茵剖白離婚背後不想死頂 享受單身兒孫滿堂 ：我當新抱是朋友

▲ 盧宛茵剖白離婚後沒想過再找新伴侶，很享受單身生活。

Madam Lo盧宛茵自70年代便加入演藝圈，從影近50年，她做過無數的媽媽角色，更有TVB御用媽媽之稱。初入行時，盧宛茵在電視劇《朱門怨》中飾演二少奶一角一炮而紅，其後與香港第一代新聞主播何鉅華邂逅，很快便拍拖結婚，二人育有2子1女，盧宛茵更留家相夫教子，這段最後婚姻僅維持了13年。

▲ 盧宛茵談起婚姻與家庭事。

無悔離婚決定 享受一人生活

盧宛茵接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，談及婚姻與家庭。她表示當年會離婚是因為與前夫很難相處：「行到那時，發現有好多忍受不了的問題，我問自己為何要辛苦，一世那麼長好惡頂，所以就決定離婚，不想辛苦自己。」

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▲ 盧宛茵與前夫何鉅華。（網上圖片）

離婚後，Madam Lo返回TVB工作，獨力撫養3名子女，把他們送到外國讀書，捱了十多年，每個子女都有大學畢業，甚至讀碩士後再深造，終於出人頭地，令作為媽媽的Madam Lo亦放下了心頭大石。

不過，Madam Lo並未有再想過找一位人生伴侶：「與人相處要夾很困難，倒不如一個人自由自在。有沒有dating過？無就呃你啦！但已是很久之前的事，仔女也沒有意見，因我給仔女很大的自由度，他們也給我很大的自由，我們全家都很自由。」

▲ 盧宛茵與前夫育有3子女。

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熱愛演戲 未打算退休

當年，Madam Lo一入行便遇到《朱門怨》中二少奶一角爆紅，她很感恩上天給了她演技戲這個技能，讓她可以有一技之長養家活口。

多年來，Madam Lo演過無數媽媽的角色，她指最愛是處境劇《卡拉屋企》中的「肥媽」一角，因為拍攝過程和鄭敬基、李婉華等相處最開心及愉快。而最難忘則是有次演屍體，當李國麟的母親：「那次只是客串，但最辛苦，因為要忍笑，李國麟都幾十歲，我只大他數年，要他撲來攬著我喊『阿媽！阿媽！』當時又不能動又要忍住笑，真的是頂唔順！」

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捱了多年，現時Madam Lo已年67歲，不過她仍未有放棄工作，有得演便會演。而且，她的家庭生活很美滿，兒孫滿堂。她亦很潮且思想開明，所以與兩媳婦也從沒有婆媳問題。

她指：「我當新抱們是朋友，最重要是別囉唆，我會在facebook讚美她們廚藝好，話想一起吃，那新抱們又會很開心，就會邀請我一起吃。」